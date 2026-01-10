Cuando el anuncio publicitario invita a volver a casa por Navidad, yo me voy. Busco refugio en otros lugares donde la cultura no cierra por vacaciones y pongo destino Málaga. Concretamente, el Teatro Cervantes. Allí me encuentro con un concierto memorable de Carlos Goñi, gran letrista y creador de melodías que, junto a su banda, Revólver, logra poner en pie a más de mil espectadores durante dos horas y media.

Noche mágica. Canciones convertidas en himnos. Celebración de los treinta años de su álbum Eldorado. No defraudó. Cuando se compone sin fecha de caducidad, al margen de las modas, las canciones regresan con plenitud aunque pasen los años. Goñi emocionó y supo conducirnos por el camino de la felicidad durante una noche que muchos recordaremos.

La despedida llegó entre agradecimientos a la vida y el recuerdo de los días trágicos del año que agonizaba. Abrazado a sus músicos, interpretó Dentro de ti, ese poema desnudo sostenido únicamente por un piano, visiblemente emocionado. Alcanzó ese lugar al que pocos saben llegar: el corazón.

Y de entonces quedó esta imagen, nacida de la emoción colectiva y de la catarsis compartida.