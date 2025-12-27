La voz de la montaña

Caminar por el campo, pisar veredas y caminos, dialogar con la luz que danza limpia entre los árboles dejando caer su piel sobre la hierba es lo que siente el lector que entra a este libro para oír la alegría de la Madre Tierra y, también, su dolor debido al daño que le hacemos. Esta es una de esas obras literarias impregnadas de amor, cargadas de un mensaje ético y moral, bien escritas, perfectas en el fondo y la forma, que invitan a reflexionar sobre la realidad del mundo en que vivimos, pues nunca ha estado tan en peligro el planeta Tierra como ahora.

Pocos libros son tan auténticos y necesarios como ‘Caminar con Gary Snyder y otros poetas’, de Javier Morales (Plasencia, 1968), uno de los escritores más coherentes y comprometidos con la defensa de la Naturaleza y de los seres que la habitan: árboles, pájaros, animales, raíces, piedras, nubes y ríos.

Precedente

En su libro anterior, ‘La hamburguesa que devoró el mundo’, reseñado en las páginas de este suplemento, ya destacaba la autenticidad y el valor de la escritura de un autor que pone el dedo en la llaga de un mundo capitalista, consumista y materialista, que se alimenta del maltrato a los animales y, en consecuencia, a la Naturaleza, apostando Javier Morales por el respeto a los animales y la vida vegetariana o vegana.

En este nuevo libro, el periodista y escritor extremeño invita al lector a un delicioso paseo por la sierra madrileña de Cercedilla: «La sierra de Guadarrama, con su presencia sólida e imponente, me acompaña desde hace muchos años…, voy a menudo a Cercedilla a caminar a través del bosque, a perderme entre los árboles» (Págs. 19-20).

Javier Morales alude también a escritores comprometidos con la defensa del medio ambiente, como Jorge Riechmann, en un libro singular y genuino donde se mezclan géneros como el libro de viajes, el ensayo, la novela y la poesía, todo ello envuelto en una atmósfera poética que acompaña al lector desde las primeras páginas: «La escritura es una búsqueda de lo oculto, de lo invisible, como caminar por la naturaleza…» (Pág. 60).

De ese amor al campo y a los espacios naturales está lleno este libro hermoso e imprescindible, que en sus noventa y pocas páginas ofrece buena literatura, hondo sentido ecológico y una pureza que no admite excesos ni carencias.

Ojalá se escribieran muchos libros como este, delicioso en la forma y lleno de autenticidad: «Quien me chiva qué pájaro canta es una aplicación del móvil… El móvil se ha incrustado en nuestro corazón y en nuestro cerebro, ha fragmentado nuestra capacidad de atención» (Pág. 61).

Hermosa y necesaria reflexión sobre nuestra dependencia de la tecnología, que el lector acaba comprendiendo en medio de la naturaleza, donde el móvil pierde todo su valor. En este paseo poético, cálido y crítico, Javier Morales nos invita a escuchar la voz de la montaña y a apostar por el silencio y la lentitud frente al ruido y la velocidad

‘Caminar con Gary Snyder y otros poetas’.

Autor: Javier Morales.

Editorial: Tundra Ediciones. Castellón, 2025.