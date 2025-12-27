Sueño, aldea y plenitud

A partir de ‘Poemas’ (1974), una antología en la cual se incluyen once composiciones inéditas, y de ‘El sueño dentro del sueño’ (1977), la poesía de Ana Blandiana (Timisoara, 1942) inicia una nueva etapa en la que se imponen las preocupaciones metafísicas y el tema del sueño como forma de ahondar en la propia interioridad y en las conexiones con el alrededor.

Ambos libros llegan a nuestras librerías de la mano de la editorial Visor, reunidos en una pulcra traducción bilingüe a cargo de Viorica Patea, quien firma un esclarecedor prólogo titulado: «La metafísica del sueño y el boicot de la historia», y de Natalia Carbajosa. La unión de ambas obras es un acierto, no solo porque guardan una contigüidad temática, sino también porque le permite al lector comprender la evolución de una de las voces imprescindibles de la poesía europea contemporánea.

Los cincuenta y un poemas que componen este volumen conforman un todo unitario, una suerte de poema río que recorre los recovecos de un complejo yo femenino cuya infancia y adolescencia discurrieron bajo la dictadura comunista de Gheorghe Gheorghiu-Dej y de Nicolae Ceaușescu y que, por ello, sufre con la situación de su país y se solidariza con el dolor de sus compatriotas, levantando la voz en un grito hermanado por el dolor.

En este marco de opresión y de culto a la imagen del Secretario General del Partido Comunista Rumano, el sueño es concebido como una: liberación, una vuelta a los orígenes, una búsqueda de armonía con el alrededor y con uno mismo. Sobre este tema principal, Blandiana desarrolla variaciones temáticas en un recorrido en el que resuenan: la concepción calderoniana de «la vida es sueño», y la afirmación «como sueño de la eterna muerte es la vida del mundo entero», del poeta romántico Mihai Eminescu. Para la poeta de Timisoara, la vida misma es: un sueño dentro de otro sueño, un entramado borgiano en el que el sujeto es soñado por otro (una especie de demiurgo somnoliento y caprichoso), en una condición especular que oscila entre reflejo y realidad. El sueño se presenta como un espacio de tránsito, donde lo onírico se funde con lo sobrenatural, y su mirada cae, en ocasiones, en la aporía ante la imposibilidad de distinguir la percepción primigenia y la reflejada. Esta idea lleva al sujeto poético a aceptar la muerte como parte natural de la vida.

Mirada al mundo natural

El imaginario de Blandiana pertenece a la naturaleza, con su belleza sencilla y ancestral —la nieve, los pájaros, los árboles, las colinas, los grillos, la hierba—, y al mundo rural de su infancia —la aldea, el jardín…—. Ambos elementos, que representan la pureza, la sencillez y la autenticidad, están interconectados, actúan como un anclaje vital y poético para una mirada que se enraíza en el mundo material con el fin de, a partir de él, reflexionar sobre los interrogantes del ser humano. De este modo, sueño, aldea y deseo de plenitud se funden.

‘El sueño dentro del sueño y otros poemas’.

Autora: Ana Blandiana.

Editorial: Visor . Madrid, 2025.