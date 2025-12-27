Ensayo
La relectura de ‘Republicanistas’
Puedes leer un libro sin más, o puedes sentirlo. Puedes cerrar su última página y seguir, o quedarte pensando, dándole vueltas a ideas que te colocan de puntillas al borde de un precipicio. Así me ocurrió mientras releía ‘Republicanistas’ esperando el tren en la estación Julio Anguita para regresar a Palma del Río; casi lo pierdo, absorta en el horizonte, hasta darme cuenta de que el mundo seguía, pero yo ya no lo miraba igual, y que mi precipicio no era otro que el andén de la vía número 8.
‘Republicanistas’ – de Pettit a Sandel, pasando por González Carrillo y Colomer Viadel – es breve, pero plantea preguntas que parecían cerradas: ¿Qué significa ser ciudadano hoy?, ¿Qué nos toca hacer en la vida común?. El texto nos sitúa en un suelo raro, que cede si avanzamos y no arregla nada si quedamos quietos. Pettit recuerda que la libertad no consiste solo en que nadie nos moleste; es auténtica cuando nadie puede zarandearnos a su antojo. Sandel advierte que, sin comunidades que compartan valores y se impliquen, la democracia queda ciega y muda, aunque parezca gritar desde el otro lado del andén. La pregunta inevitable surge: ¿Cómo reconstruimos la vida pública cuando tanta gente ha perdido la fe en ella?
Preguntas
Pettit y Sandel rescatan preguntas que vienen de la Grecia clásica, transmitidas de siglo en siglo, mientras González Carrillo y Colomer Viadel actúan como celestinos de este viaje, donde cualquier retraso de tren puede convertirse en una cita con el pensamiento. Los autores organizan el diálogo y nosotros, los viajeros, tomamos nota, sintiendo que no ofrecen respuestas cerradas, sino inquietudes que nos obligan a reflexionar sobre la ciudad, la democracia y nuestro lugar en ellas, recordando que incluso los gestos pequeños importan y que la implicación constante construye futuro.
No es un tratado para especialistas; es un empujón al hombre de a pie, un recordatorio de que la política es un ser-co-haciendo. Es un libro que late en las manos del lector, que me mueve a mirar y a imaginar un futuro comprometido más allá de la ventanilla del vagón número 2, y que obliga a mimar palabras como: «libertad», «República», «bien común», entendiendo que no son adornos, sino compromisos que requieren reflexión, cuidado y participación activa.
Nos invita a actuar, a implicarnos y a no quedarnos viendo pasar el paisaje, porque somos nosotros quienes nos movemos en este tren, decidiendo montarnos o no, sin dejar que otros elijan por nosotros, y recordando que cada transbordo puede ser oportunidad para rediseñarse a sí mismo y a la sociedad.
Los autores combinan rigor y claridad con pasión, recordando que la libertad requiere instituciones fuertes y ciudadanos conscientes de formar parte de un proyecto común. Frente a la apatía, el libro funciona como sacudida, obligándonos a salir del piloto automático, a hablar, actuar y enfrentar los transbordos necesarios, sin resignarnos ni quedarnos quietos ante los desafíos del tiempo presente, conscientes de que nuestra participación marca la diferencia y que cada decisión tiene peso.
Al cerrar el libro, te queda la sensación de que algo genuino comienza a brotar desde nuestro interior. Ese palpitar quizá pueda escribir un final distinto, donde salgamos más vivos y despiertos. Porque, al fin y al cabo, dicen que hay trenes que pasan una vez en la vida; pero yo prefiero pensar que hay muchos trenes, pero solo una vida.
‘Republicanistas’
Autores: Antonio González Carrillo y José Luis Colomer Viadel.
Editorial: Dilex . Madrid, 2025.
