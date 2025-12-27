‘La prueba de audición’, debut de Eliza Barry Callahan

‘La prueba de audición’, finalista del Premio Young Lions, es el debuto narrativo de la neoyorquina Eliza Barry Callahan, polifacética artista que ha desarrollado una interesante carrera como cineasta y música. La novela está protagonizada por una joven que presenta numerosos paralelismos con la autora (también vive en Nueva York y tiene la misma profesión).

Un mañana, se levanta con un problema auditivo, por lo que se ve obligada a anular su asistencia a una boda en Venecia y a consultar a unos especialistas, quienes, tras estudiar detenidamente su caso, le diagnostican un tipo raro y grave de hipoacusia. A partir de ese momento, utiliza el soporte escrito como forma de comunicarse con los demás e inicia (primero, con desconcierto; luego, como una forma de supervivencia) un proceso de autoconocimiento. Así, el aislamiento al que se ve sometida le permite tomar consciencia de las cosas que antes le pasaban desapercibidas, adquirir una hipersensibilidad sobre los sentimientos propios y ajenos, contemplar, en suma, la realidad con el suficiente distanciamiento para juzgarla con objetividad.

En ‘La prueba de audición’, Eliza Barry ha escrito una hermosa historia sobre el descubrimiento del mundo interior, sobre el poder de arte como sanador y como tabla de salvación.

‘La prueba de audición’.

Autora: Eliza Barry Callahan.

Editorial: Anagrama. Barcelona, 2025.