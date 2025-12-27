La poesía de las lenguas extintas

Enraizado en Buenos Aires, Roberto Elvira Mathez (Tarragona, 1989) publica ‘Lenguas extintas’, su primer poemario, que le ha valido el 42º Premio de Poesía Ciudad de Badajoz. Tras tres libros de cuentos —‘Tras el reflejo’ (2010), ‘bueoTú y yo y las primeras lluvias’ (2015) y ‘Habitar las ruinas’ (2023)—, Elvira se adentra en la poesía con un libro formado por tan solo doce poemas, nacidos de la conciencia de la vulnerabilidad de las lenguas. Ante esta verdad incuestionable, el autor busca conservar la belleza y la poesía que estas encierran.

Partiendo del principio de que un idioma desaparece cuando muere el último de sus hablantes, el poeta realiza un recorrido por diversas lenguas recientemente extintas, fundamentalmente de Sudamérica —«Yagán», «Huracán» o «Apiaká»— y de Oceanía, como «Kiribati», el primer país destinado a desaparecer bajo el ascenso del mar, o «Aka», donde se presentan variantes lingüísticas de la isla de Andamán cuyos nombres incorporan un sufijo corporal que las une y distingue.

Formas de evocar la nieve

En este itinerario de arqueología lingüística, el autor se detiene también en Escandinavia —«Los tonos de la nieve», con las trescientas formas samis de nombrarla—, en Norteamérica —«Olas y desierto», donde en navajo una misma palabra significa «futuro» y «bello»— y en Asia, con «Aleut de Bering», sobre los primeros migrantes inuit que cruzaron el estrecho homónimo durante la última glaciación.

Como lingüista, comparto el noble propósito del autor: conservar la memoria de las lenguas extintas para «preservar sus geografías / y cantar sus palabras / no solo para evitar / que se apague su fuego, / sino el nuestro».

‘Lenguas extintas’.

Autor: Roberto Elvira Mathez.

Editorial: Visor. Madrid, 2025.