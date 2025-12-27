Cuando fallece un poeta, algo de nosotros también muere. Porque la poesía nos habla de lo universal y lo trascendente, de aquello que no es fácilmente visible con los ojos de la materia, de todo lo que incumbe al alma humana y que ni las palabras, a veces, pueden expresar.

Aunque prácticamente retirado del bullicio capitalino, Manuel de César fue un elemento central en la cartografía cultural de Córdoba. Nada de lo esencial relativo a la literatura le era ajeno. Intervino con autoridad en algunos de los eventos más significativos del devenir literario de la ciudad en el último cuarto del siglo XX: el Ateneo de Córdoba, el grupo Zubia, las colecciones Polifemo y Galatea de la Diputación Provincial, el Aula de Poesía y el Premio Internacional de Poesía Ricardo Molina del Ayuntamiento de Córdoba.

Siempre recordaremos —aunque el olvido sea el peor enemigo de quienes nacemos marcados por la segur del destino— su apostura romántica y el dominio afable que confería a todas las acciones con su voz clara y grave. Amigo Manuel, poeta, sit tibi terra levis