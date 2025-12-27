Una invitacióna la lectura

Rafael Álvarez Merlo nació en Málaga en 1945, aunque a los pocos meses su familia se trasladó a Córdoba. Se integró en la revista de poesía ‘Antorcha de Paja’ en 1974. Sus libros más significativos, según la crítica, son: ‘Revival’ (Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1971), escrito durante su estancia en Londres, Elegía contemporánea’ (Ediciones Escudero, 1976), ‘Poemas corporales’ (1984), ‘El vuelo interior’ (1986) —estos dos últimos publicados en la colección Suplementos de ‘Antorcha de Paja’, ‘Biografía del tiempo’ (Editorial Cántico, 2018). A los que hay que añadir: el cuadernillo ‘Abriendo mi cajón’ (2006), las ediciones no venales ‘Diario de primavera’ y ‘De Laurentiõ’, 2024

Para quien escribe estas líneas, ‘Buenos días, poesía’ es algo más que un título elegido al azar: es un saludo muy propio del autor en su vida diaria y cotidiana. Y estas palabras son, más bien, una propuesta de lectura, una invitación a su poesía. Mi memoria me recuerda a Falico, con ese gesto habitual y sencillo, con esa frase tan cotidiana entre nosotros. ¿Qué mejor título, entonces?

No hay poética, está la idea y las palabras, el propio autor lo expresa. Primero en el número 8 de ‘Antorcha de Paja’: «de ahí la ausencia de mi poética” (respecto a este dato hay un error en la introducción, el número 7-8 no existe en ‘Antorcha de Paja’ y menos en 1971, puesto que esta revista no se publica hasta abril de 1973). Y esa «ausencia de poética», la repite en *‘Los círculos del aire’. Antología de poesía española contemporánea del paisaje y la naturaleza (Algaida Editores, 2008).

‘Buenos días, poesía’ se trata de una edición no venal de 80 ejemplares. Es una antología parcial de su obra, una recopilación de poemas de sus diferentes libros. En este caso, y en cualquier tipo de edición, lo esencial es el contenido. Y en ello estamos, en los versos y en esa inteligencia vital y emocional que los atraviesa. Algunos títulos de los poemas también nos dan pistas:«Sensaciones», «Mi ladyUsos y costumbresEl Abanico grande de la siestaRey de la montañaAntorchaLa plenitud del tránsitoIlapsoNick nameLabores vespertinas en el huerto»

Todas las razones de una poesía estriban, casi siempre, en un deseo, o mejor, en una pasión por vivir y decir aquello que el poeta considera importante, bien porque lo ha experimentado en su vida o por sus referentes que le envuelven: Que callado está el huerto / por las mañanas cuando todo es mío (…) Tomar un aire, fácil desayuno. Y es Ángel Estévez quien dice: «Así, por ejemplo, ya en ‘Revival’ la interrelación del elemento humano y la naturaleza se tensiona entre la atracción que ejercen la realidad y la utopía, el mundo inmediato” y un sueño lejanísimo de medusas (verso del poema ‘Suicidio’).

Cumpleaños

No tenemos aquí espacio suficiente para más ejemplos, pero ahí van. En «Laúd callado»: En el ardiente tronco del olivo / un chasis de cigarra, /camafeo de ámbar, / sarcófago vacío / donde estuvo el sonido del verano. Y en «La pereza de Flavia»: Mi perra tiene las orejas tristes, / quizá entienda el estado de las cosas: / toda la ropa sucia por lavar, / intransitable duerme la cocina, / un moho en las costumbres, / los escombros de la vida sin barrer, / los derrubios del alma. / Mi perra tiene la mirada mustia, / no sabe, pero entiende, / conoce más no sabe. / No es un poema fácil de arreglar.

Y, finalmente, de su ‘Diario de primavera’, «17 de abril»: Hoy es el cumpleaños de Rafa, mi amigo necesario. Rafa es un hombre de silencios tranquilos aunque, a veces, quijote frente al mundo. Como yo, se siente integrado en el paisaje que nos rodea: ve, mira, contempla y rumia las emociones en secreto. Este hombre feliz es cuidador de huertos. Me imagino al poeta sentado en el porche de su casa campestre, contemplando el paisaje, distinto cada día o en su mirada, mientras un ave cruza el cielo azul; un apunte de la vida. Una invitación a la lectura.

‘Buenos días, poesía’

Autor: Rafael Álvarez Merlo.

Editorial: Cuadernos Grupo Oxford. Córdoba, 2025.