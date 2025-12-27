Feliz entrada al año 2026

Pues ya termina otro año, y nos encontramos en vísperas del final de esta tediosa Navidad que, como casi todas, no invita al optimismo, y parecemos vivir una especie de fin de ciclo, en lo personal y en lo literario. Estas sensaciones se multiplican cuando nos acercamos un domingo más al Rastro de mi ciudad. En primavera abundan los ramos de flores y palmas; en otoño, los frutos de temporada —castañas, nueces, avellanas—; y en Navidad, en Navidad hay portales de Belén, figuras religiosas y juguetes, muchos juguetes. Los Reyes Magos han iniciado un año más su peregrinaje a Occidente para llenar de alegría los rostros de los niños y no tan niños.

Cuando ustedes, queridos lectores, estén leyendo esta ‘Carta del Norte’, ya habrán pasado los festejos de Nochebuena y Navidad, con la consabida discusión —en España no hay cena navideña sin política, fútbol o lo que se tercie—, y nos estaremos encaminando sin pausa hacia el final de 2025, un año cargado de sorpresas desagradables. Gaza, Croacia, el retroceso de los derechos civiles en medio mundo… Aun así, intentaremos entrar en 2026 con más ímpetu y rodeados de buenas lecturas, para hacer más llevaderos los primeros días.

Por eso quiero comenzar estas atípicas Navidades recordando uno de los títulos más entrañables y leídos de estas fechas, llevado además al cine en múltiples ocasiones. Me refiero a ‘Canción de Navidad en prosa’, de Charles Dickens, reeditado por Alba Clásica junto a otros cuentos navideños en un volumen digno de conservar. ¿Quién no recuerda la historia del avaro y solitario anciano visitado por los espíritus de las Navidades pasadas, presentes y futuras?

‘Canción de Navidad’ se ha convertido en un clásico al que siempre es necesario regresar, más allá de lo religioso o lo sentimental. La edición de Alba se acompaña de las célebres ilustraciones de Arthur Rackham, que potencian el mensaje del propio cuento. Una pequeña joya.

Joyas literarias

Y si de clásicos hablamos, no podemos dejar de mencionar ‘Drácula’, de Bram Stoker, en cuidada edición de Reino de Cordelia, tan vigente hoy gracias al cine como su pariente cercano ‘Frankenstein’. La Navidad es caprichosa y, este año, prefiero releer los ‘Cuentos completos’ de Borges, algo que no hacía desde la adolescencia, y una pequeña joya de Kafka, ‘Un artista del hambre’, en cuidada edición de Nórdica.

Algún día escribiré sobre la importancia de las editoriales independientes de este país. Hasta entonces, feliz entrada de año a todos y que 2026 nos sea propicio.