Estampas de la vida

‘El regreso’ es el primer libro de cuentos de Antonio Varo Baena, un autor que, aunque lleva más de cuarenta años escribiendo relatos –ha ganado incluso algún premio y ha participado en la antología ‘27 Narradores cordobeses’, editada por el Centro Cultural Generación del 27 de Málaga en 1999–, no se ha planteado publicarlos hasta ahora. Nacido en Montilla en 1959 y médico de profesión, Antonio Varo Baena ha desarrollado una amplia labor literaria a lo largo de su vida. Como poeta, ha escrito una treintena de libros, entre los que podemos destacar: ‘Poemas para Andrómina’ ,‘Cartas a Emma’, ‘La luz de los díasEl origen del mundo’. Un par de novelas: ‘El defensor del tiempo’, ‘Carmina’ . Varios libros de ensayo, como: ‘Entre la espada y la poesía’, ‘María Zambrano (la poesía de la razón)Nietzsche extemporáneo’. Y obras de teatro como: ‘La visita’, ‘Leonor de Guzmán’, estrenadas ambas en el Gran Teatro de Córdoba. Ahora, por fin, se decide a reunir sus cuentos y publica este libro, ‘El regreso’, una colección de cuarenta y dos relatos dividida en dos partes: una primera de veinticinco piezas y una segunda de diecisiete. Los cuentos de la primera parte los escribió hace un par de años con el firme propósito de concluir el libro, y los de la segunda parte son los que había ido escribiendo a lo largo de los cuarenta años anteriores.

Antonio Varo le da una gran importancia al cuento, «un ejercicio libérrino de la literatura –dice– que no se da en otros géneros»; valora, especialmente, la sorpresa, que, asegura, «debe estar implícita en cualquier relato», y concluye señalando que, para él, es «la suprema expresión de la libertad en lo narrativo».

Cuentos de pequeño tamaño

Los cuentos de ‘El regreso’ son cuentos de pequeño tamaño, de entre dos y cinco folios, que –excepto el primero, que está dividido en cuatro partes– describen generalmente situaciones muy concretas, desquiciadas muchas veces, que te descubren las grietas del mundo, que te plantean oscuras reflexiones sobre la vida. Son, además, sobre todo los de la primera parte, unos cuentos muy directos, de frases cortas, tajantes, definitivas. En la segunda, sin embargo, sus cuentos son más narrativos y los párrafos se alargan describiendo las situaciones. Son cuentos situados generalmente en Montilla, localidad natal del autor, Córdoba y Málaga, y que abarcan, temporalmente, desde la Guerra Civil a la actualidad. Son estampas de la vida que, en ocasiones, desbordan el lado turbio de las cosas, que nos hacen ver que no todo es tan feliz ni está tan bien, en las que a veces prima la: incomunicación, como en «Muerte de un viajante», distanciamiento familiar, como en «El duelo», soledad, como en «El jardín», falta de empatía, como en «El inválido», un cuento muy triste, pero desgraciadamente muy real, desatención sanitaria, como en «La espera» Unos cuentos también en los que se prolonga la maldición de la guerra, de nefastas consecuencias para sus protagonistas, como en:«El regreso», que da título al libro, «El exilio», «El desván», en el que una mujer se suicida harta ya de esperar a su marido, que no vuelve de la guerra. Unos cuentos en los que a veces se juega con la literatura, recreando o repitiendo títulos, como en: «El barril del montillano», en clara alusión a ‘El barril de amontillado’, de Edgar Allan Poe, ‘Muerte de un viajante’, ‘El extranjero’, sendos títulos de obras de Arthur Miller y Albert Camus respectivamente. En fin: estampas de la vida, que, a veces, no se muestra muy dulce.

‘El regreso’.

Autor: Antonio Varo Baena.

Editorial: Utopía. Córdoba, 2025.