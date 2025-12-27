Écfrasis y transmedialidad lírica

En un congreso internacional celebrado en septiembre de 2024 en la Universidad de Bérgamo, y del que se ha publicado el libro ‘Nuevos paradigmas poéticos transmediales en el ámbito panhispánico’, coordinado por Antonella Cancellier, Marina Bianchi y M. Carmen Domínguez Gutiérrez, tuve ocasión de escribir un capítulo titulado «Spreadability y convergencia cultural en la lírica española de la transmedialidad», partiendo del texto de Henry Jenkins, ‘Transmedia Storytelling’.

La poesía de la premiada y reconocida catedrática Rosa Romojaro, ‘Homenajes. Imágenes. Y márgenes’, se inserta plenamente en la concepción de transmedialidad, dialogando con otras obras, imágenes, fotografías, iconografías y la música popular, al tiempo que construye un mundo personal de gran carga sentimental, donde el cultivo de la palabra y su proyección simbólica y mitográfica resultan esenciales. La écfrasis del título nos introduce así en un territorio marcado por la otredad y la alteridad.

En el prólogo se pregunta Rosa Romojaro: «¿Cómo no corresponder a la invitación de artistas cercanos y admirados y no entregarme por completo a la belleza o a la originalidad de sus obras?». De este diálogo surge el apartado «Imágenes», con poemas dedicados a comentar obras de María Teresa Martín-Vivaldi, Nuria Murillo, Mercedes Higuero, José María Larrondo, Carlos Pérez Siquier o Fernando de la Rosa, que permiten al lector adentrarse en una intensa hipotiposis de lo observado. Los cuadros adquieren nueva vida en sus palabras, en un diálogo simbólico que une imagen y lenguaje mediante un penetrante discurso metafórico.

La obra explora así la influencia de lo pintado sobre lo escrito y viceversa, con el deseo de aunar artes y crear una cultura del hipertexto, adentrándose en una écfrasis comunicativa que potencia lo dialógico y vivificador. Frente al culturalismo tradicional, en esta conjunción transmedial el yo no desaparece: sus obsesiones, su deseo y su reflexión vital están muy presentes en la sección «Homenajes», con poemas dedicados a José Antonio Muñoz Rojas, María Victoria Atencia, Antonio Parra, San Juan de la Cruz o a la hermana fallecida de la autora, en versos de profunda ternura y carga emocional.

Se trata de una lírica intensamente humana, que conmemora fragmentos de la memoria y de la experiencia compartida, como en el poema «De su Rosa en su corazón», dedicado a Muñoz Rojas, o en «Vías de encuentro», donde se homenajea a San Juan de la Cruz mediante un lenguaje de resonancias místicas que evoca al poeta de Fontiveros.

En el último apartado, «En los márgenes del poema», irrumpe la poesía neopopularista de cancionero, con letras y músicas creadas por Rosa Romojaro, transcritas con la ayuda de amigos músicos. Composiciones como «La taquillera», «La canción que se fue» o «En la madrugá» despliegan una lírica rítmica y musical, donde el paso del tiempo, la sensualidad o el juego verbal configuran una voz conmovedora, cercana en ocasiones al eco de Lorca, como en las «Baladas de las dos hermanas».

El resultado es un libro-álbum rico y generoso, de amplio caudal conceptual, múltiple en registros y profundamente vital

‘Homenajes. Imágenes. Y márgenes’.

Autor: Rosa Romojaro.

Edita: Centro Cultural Generación del 27. Málaga, 2025.