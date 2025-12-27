Un circo sagrado

Y ese día llegó con ‘Oxford Circus’ de Gerardo Rodríguez Salas. Un libro de poemas genuino. Una voz nueva y transformadora. Es difícil predecir el lugar que una obra va a ocupar en el futuro, pero cuando un trabajo es tan brillante, resulta más complicado todavía obviar la influencia ulterior que ya se percibe, tras la lectura, igual que una corazonada inequívoca.

La noción del circo estructura las cinco partes del poemario —Vodevil, Burlesque, Teatro de sombras, Fenómenos (Freak Show) y Extravaganza— como una alegoría terrenal identitaria que enaltece las virtudes limítrofes. De hecho, los personajes se parecen a seres trashumantes, bohemios, que representan conciencias laterales o separadas, y que no suelen formar parte de ningún eje colectivo.‘Oxford Circus’ se puede entender como un texto que, con audacia, hace visibles los márgenes y que, además, los celebra. Pero es mucho más: una apuesta estética que desgarra el lenguaje y lo renueva a través de un estilo y unas formas —los espacios, los cortes del verso, y hasta la tipografía tienen una intención semántica— ya perfiladas en sus dos trabajos anteriores: ‘Anacronía’, ‘Los hilos de la infamia’ ambos editados por Valparaíso y finalistas del Premio Andalucía de la Crítica. Rodríguez Salas pasa de una voz coral a otra individual y propia que simboliza, en este caso, la memoria colectiva de un pasado herido.

Una encrucijada

También explora la experiencia contemporánea de ciudadanía, su movimiento incesante, la desintegración del yo o la coexistencia de distintas lenguas, culturas y memorias. En algunos aspectos, ‘Oxford Circus’ establece un interesante diálogo con ‘The Waste Land’ de T. S. Eliot, en la manera de concebir el mundo —el circo— como una superposición de voces tras un colapso social, psicológico o emocional. Y aunque Rodríguez Salas prescinde, en general, de un tono profético, en algunos poemas como «Caja negra», al que pertenecen los versos del principio, el mensaje tiene matices premonitorios, casi beatíficos, porque esa caja negra es la poesía: Un arcón sagrado que guarda nuestros miedos y, sobre todo, nuestras aspiraciones. Y que resuena, por momentos, como un canon o una fuga a dos voces en «Pentecontés / Corpus Christi» y en «Mi infancia son recuerdos», dos poemas que amplifican el espacio poético y el propio sentido musical de la poesía. Porque todo está orquestado. Y nada es casual. Hasta el título alude a una estación del metro londinense ubicada en el cruce de las calles que conecta Oxford Street y Regent Street, en el West End. Un emplazamiento vibrante, lleno de vida y de diversidad. Una encrucijada, pero también un hito. El centro y todos los caminos posibles. Probablemente, una referencia para muchos libros que están por venir.‘Oxford Circus’ es un libro que renueva y sana. Que emociona y deslumbra. Que ensancha las posibilidades formales de la poesía actual. Y que, sobre todo, nos propone una forma distinta de habitar el mundo y su lenguaje.

‘Oxford Circus’.

Autor: Guillermo Rodríguez Salas.

Editorial: Visor . Madrid, 2025.