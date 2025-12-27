Recientemente, la editorial cordobesa dirigida por Calixto Torres ha presentado en nuestra capital los dos últimos títulos que cierran su colección Año XXV, un ambicioso proyecto con el que viene a culminar también dos décadas de fecunda labor editorial. Quiero insistir en el epíteto de ambicioso porque ha logrado poner en el mercado nada menos que veinticinco poemarios —tantas como los años transcurridos en este enloquecido milenio— de otros tantos autores, cifra que produce vértigo si consideramos que la empresa ha sido acometida por una modesta editorial, y en un género con un público lector muy minoritario.

Si Detorres se caracteriza por el esmero que pone en sus ediciones, en este caso considero que alcanza la excelencia. Al mismo tiempo, ha sido todo un acierto concluirla bajo la firma de Jesús Urceloy, uno de los autores más inclasificables que nos han dado las letras españolas de las tres últimas décadas.Urceloy tomó al pie de la letra el encargo del editor y compuso ‘ex novo’ su obra probablemente más radical, a caballo entre el poemario y el diario del año en curso —de ahí su título, un homenaje al mismo tiempo al de la colección—, si bien los tiempos marcados por el ciclo de maquetación, publicación y promoción requirieron el cierre a los nueve meses, lo cual, por otra parte, viene a simbolizar el periodo de su gestación.

Jesús Urceloy, que ha cultivado tanto la poesía como la prosa, hace gala en ‘2025’ del absoluto dominio en ambas facetas.Quienes en 2012 nos deleitamos con aquella joya titulada *‘*Matar en casa y otros cuentos formidables’ volvemos a encontrar textos tan surrealistas como desternillantes, donde la brutalidad y la ternura van de la mano, y en donde cabe: la perfidia de los objetos extraviados, el amigo que nunca está disponible, la niña amada del cole, la presencia de los antepasados —en especial la de ese padre fantasmal—o la folclorización de García Lorca.

Sonetos

Dado que el autor es profesor de escritura y hace gala de ello, el desafío es siempre la premisa, el punto de partida para la experimentación, algo que felizmente lo alejó de la ‘mainstream’ poética contemporánea y lo sitúa de modo prodigioso entre dos grandes tradiciones: la de la métrica —Urceloy es un erudito musical de afinado oído para el ritmo—y la de las vanguardias.

Él no es, digámoslo claro, un poeta que también sabe escribir sonetos. En ‘2025’ florece: el madrigal, la octava real, la lira, la soleá, el pareado, el romance, el verso blanco asilvado, los sonetos compuestos con cuartetos más pareado. Pero también hallaremos textos tan audaces como: «Beatus ille», un metapoema que deconstruye su propia condición o el «Elogio a la claridad!», una página de pura perífrasis o esas dos soberbias versiones en prosa de un asunto político-escatológico

Leer a Jesús Urceloy es siempre internarse en parajes por explorar. Nada puede darse por hecho ante sus libros, porque su obra escrita actualiza permanentemente los principios del surrealismo y los inserta en las coordenadas de nuestro tiempo. Por ello celebro que, gracias a la valiosa labor de Calixto Torres, desde Córdoba se haya podido fraguar un libro como ‘2025’, un libro tan: poliédrico, insólito, sagaz y literariamente intrépido como el personaje que su autor construyó en aquella década prodigiosa de los 90.

‘2025’.

Autor: Jesús Urceloy.

Editorial: Detorres. Córdoba, 2025.