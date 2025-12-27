Un año para las efemérides

Se cierra un año en el que la cultura cordobesa dijo adiós a Fosforito y comienza otro en el que muchos titulares se dedicarán al noningentésimo aniversario del nacimiento de Averroes, gran intelectual cordobés y una de las mentes más preclaras del pensamiento universal.

En 2026 se cumplirá el trigésimo aniversario del fallecimiento de Rafael Orozco, pianista fundamental de la ciudad, y el vigésimo quinto aniversario de la magna exposición ‘El esplendor de los omeyas’, que evidenció el fructífero binomio entre cultura y turismo como motor de impulso urbano.

También se cumplen veinticinco años desde que el Ayuntamiento eligiera al arquitecto Rem Koolhaas para el frustrado Palacio del Sur, así como 85 años del nacimiento de Diario CÓRDOBA. A ello se suman los noventa años de la muerte de numerosos intelectuales y artistas cordobeses durante el golpe militar de 1936, entre ellos el escultor Enrique Moreno, el periodista y político Pablo Troyano, el periodista Antonio Bermúdez Cañete, el poeta José María Alvarillo y el librero Rogelio Luque.

Este suplemento, Cuadernos del Sur, también estará de celebración, pues se cumple el 40 aniversario de la publicación de su primer número, con Antonio Ramos Espejo como director.