En estos agitados días donde se habla, con relativa frecuencia, de nuestra antepasada transición, he vuelto, por motivos totalmente placenteros, a Granada, ciudad en la que, y esta vez por razones estudiantiles, tuve la coyuntura de vivir esa época y, pisando de nuevo sus calles, con todos los cambios que le ha acarreado el paso del tiempo, volvía a recordar esos momentos en los que vivíamos nuestras primeras experiencias estudiantiles y amorosas lejos del entorno familiar y, sobre todo, esos días en los que nos lanzábamos, sin temor, en busca de la prometida democracia, aún a riesgo de ser perseguidas y apaleadas por bandas de grises, que aparecían por todas las esquinas, intentando controlar cualquier manifestación que se saliera de lo mandado y establecido.

Ahora, desde el rincón de mi aburguesado sofá, observo en las noticias otras manifestaciones que me provocan rabia y desolación y que me conducen a una triste reflexión: algo hemos hecho mal. Espero que, algún día, pueda descubrir qué ha podido pasar y, cuando así sea, descansaré profundamente en esta esquina de mi acomodado sofá.