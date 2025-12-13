Poesía joven cubana

La editorial Menoscuarto publica ‘Plan para matar al emperador’, una interesante muestra de joven poesía cubana, como la define el compilador, el ubérrimo Sergio García Zamora (Santa Clara, 1986), quien evita la pretenciosa definición de «antología» y prefiere denominar a su compilación «muestra».

Esta intención es la causa de que el poeta afincado en el bello pueblo palentino de Navas de Paredes huya de un prólogo exhaustivo y disponga a los autores sin ningún tipo de orden —ni cronológico, ni temático, ni estético, ni grupal…—, limitándose a presentarlos en apenas 200 caracteres. El lector curioso echa en falta esas palabras preliminares que le ayuden a comprender mejor la idiosincrasia de la poesía más joven del país caribeño.

García Zamora selecciona veintidós voces heterogéneas, múltiples, con distintos planteamientos éticos y estéticos, que van desde lo figurativo a lo realista, desde el poema en verso blanco al poema en prosa, desde el intimismo al compromiso, desde lo reflexivo a lo crítico, desde enfoques más clásicos a otros más experimentales, desde autores premiados y alabados por la crítica hasta poetas aún inéditos…

Sin embargo, en todos ellos hay una constante, como apunta el compilador en sus palabras introductorias: «vindicación del lenguaje», «salto imaginativo», «lo universal sin renuncia de lo patrio». Además, todos están unidos por una horquilla temporal de tan solo dieciocho años —la más veterana nació en 1985 y la más joven en 2003— y entre ellos hay hilos que los unen, ya sean talleres literarios, grupos, lecturas, certámenes poéticos…

Estos veintidós poetas, de los cuales nos ofrece tan solo tres poemas, son: Gelsys García Lorenzo, Ernesto Delgado (XXXVI Premio Loewe a la Creación Joven), Taimi Diéguez, Rubiel Labarta, Laura Domingo, Antonio Herrada, Giselle Lucía Navarro, Andrés Zamora, Alba Thalía Valle, Reiniel Pérez Ventura (el autor más joven en conseguir el Premio Loewe de Poesía), Daniela Lago, Gustavo Peralta, Lauren Migoya, Pablo G. Llonart, Lisette D. Páez Cuba, Rolando Labrador, Claudette Betancourt Cruz, Joel Herrera, Adianys González, Carlos Manuel Gómez, Melissa Novo y Yunier Mena.

Protagonistas

A pesar de lo tedioso del listado, creo que es de justicia dejar constancia de los nombres de todos los antologados, entre los que faltaría el propio antólogo que, en un gesto de honestidad, decide mantenerse al margen de una muestra en la que, por derecho propio, debería aparecer. Autor de más de una veintena de libros que han recibido 22 galardones, entre los que destaca ‘El frío de vivir’ (Editorial Visor, 2017; XXIX Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe a la Creación Joven).

Estamos, pues, ante una interesante muestra, sin escuelas, sin filias, sin fobias, nacida únicamente del deseo de mostrar la riqueza de la poesía cubana actual y el magnífico futuro que le depara.

‘Plan para matar al emperador’.

Autor: VVAA (selección de Sergio García Zamora).

Editorial: Menoscuarto Ediciones. Barcelona, 2024.