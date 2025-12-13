Lecturas para las próximas navidades

El ocio de las fechas, permite al público infantil y juvenil disponer de más tiempo para el disfrute. Y la lectura debiera estar en esas prioridades, pero ¿cómo inducir a la lectura? Hacen falta conjuntar muchos elementos desde distinto sectores. Nosotros solo disponemos de estas páginas para hacer una serie de propuestas que, por sí mismas, puede que induzcan a adentrarse en los libros.

Historias entrañables

‘Kokoro y el mar’, de María Belón e ilustrado por Sol Ruiz, en Libre Albedrío editorial. ¿Cómo se puede desear algo que no se conoce? Pues la protagonista incide en buscar una respuesta, en hacerla realidad. Y esa aventura hacia el mar está repleta de nuevas experiencias, de amistades y regalos inesperados que irán enriqueciendo ese trayecto hasta ese encuentro tan anhelado.

‘Pequeñísimo’, de Mireia Aleu, en OQO editora. Premio I. Ciudad de Fuengirola. Con unas ilustraciones de tono cálido, Aleu nos lleva a este pueblo en el que la normalidad puede verse alterada de forma inesperada con la partida de Marta y Romero. Cuando regresan por fin, traerán compañía y el pueblo tendrá que recuperar el nuevo equilibrio.

‘La señora Chatarra’, de Camila Monasterio, en editorial Takatuka. Lili casi pierde su muñeco a manos de unos abusones, pero una extraña aparición hace que toda esta historia adquiera otro sentido. La señora chatarra no es invisible, aunque lo parezca, y en este relato juega un papel primordial de recuperar y reconstruir, y Lili, Puk y Sisi van a confiar en ella.

‘Kayabu. Una historia de la Amazonia’, de Eimard Toledo, en editorial Takatuka. Entrañable esta historia –con unas ilustraciones muy originales- que no solo habla de las costumbres y hábitos de algunos pueblos de la Amazonia a través de los protagonistas (Naná y Kayabu), sino también envía un mensaje de conservación de un medio que camina lento hacia la desaparición.

‘Por siempre’, de Susana Vallejo, en Edebé editores. Una novela (finalista del Premio Edebé 2024) que, a través de una serie de avatares y aventuras de un personaje llamado Néstor, nos acaba por llevar a un punto fundamental en nuestra historia: el origen de la escritura.

‘La mujer multiplicada (o dividida)’, de Elena Losada y Amanda Mijangos, en Ediciones Ekaré. La fuerza de la mujer llega a todo el vecindario y el espejo le permite desdoblarse para ayudar a todos. Este es otro de esos relatos con los valores de cooperación y generosidad con los demás, pero todo tiene un límite.

‘Coco y la cosa extraña’, de Loes Riphagen, en Kókinos editorial. El descubrimiento de algo nuevo en el bosque se convierte en el centro de esta historia de Coco y sus amigos. Indagan, barajan hipótesis, y durante todo el proceso disfrutan de ese encuentro de forma sensorial e imaginativa, hasta que erizo entra en acción y todo cambia.

‘La panadería’, de Lucía Belarte y David Lorenzo, en Kalandraka editorial. Una historia cargada de sencillez puede transmitir toda una serie de valores como la integración o la cooperación y sortear la desconfianza de los demás ante una familia de lobos que solo trata de buscarse la vida como panaderos.

Imaginación y aventuras

‘La hija de la noche’, de Laura Gallego, en Edebé editores. Esta prolífica autora, que tantas páginas ha escrito en este terreno de la literatura Infantil y Juvenil, nos trae este misterio por resolver que mantendrá la tensión y atención de los lectores desde el inicio, con esta edición especial en el 20º aniversario de esta novela.

‘Los ciempiés no llevan zapatos’, de Paula Mandarina y Sol Ruiz, en Libre Albedrío editorial. Un álbum entretenido, de ilustraciones cálidas y que incita al pequeño lector a no perder detalle de la cantidad de zapatos que el protagonista va perdiendo por el camino, teniendo que seguir la serie numérica propuesta en cada momento.

‘La merienda del señor verde’, de Javier Sáez Castán, en Ediciones Ekaré. Hay álbumes que no hay que dejar pasar y la recuperación de este clásico es una de esas lecturas que se disfrutan desde el inicio, por la historia y por las ilustraciones -en las que se usaron pinturas al óleo sobre tablas de madera- y por el desenlace que depara esta merienda amistosa.

‘El Principito’, de Antoine de Saint-Exupéry, en Kalandraka editorial. Uno de esos regalos que no dejan de sorprender por su contenido y valor y que esta ocasión es un estuche con dos libros: la edición fiel de 1943 y un estudio de las ilustraciones de Joélle Eyheramonno Fouché.

‘La hija del esquimal’, de Francisco D. Valladares, en Edebé editores. Premio Lazarillo de Novela, este libro nos trae algún mensaje que otro, como por ejemplo que el hombre es el animal más peligroso de todos, y eso la sabe Taupek, esquimal, que sufrirá junto a su madre una persecución a la tendrán que sobrevivir, en un mundo hostil y helado.

‘¡Brum, brum!’, de Florie Saint-Val, en Kókinos editorial. El desarrollo de la imaginación se aplica a vehículos no contaminantes, cuyos nombres originales que invitan al disfrute, y solo a contaminarse con las propuestas del lenguaje tan divertidas, con el funcionamiento y utilidad de cada uno de estos extraños vehículos.

‘Haikus para detener el tren’, de Fran Pintadera e Ina Hristova, en Libre Albedrío editorial. Pintadera se atreve con este género –más complicado de lo que parece- y el resultado son estas piezas cuya frescura y sencillez conectará con los lectores que dediquen su tiempo a participar de esta visión más sosegada de las cosas y la naturaleza.

‘Animatopeyas’, de Ronny Ruiz Mateo e ilustrado por Mª Pascual de la Torre, en ediciones Ekaré. Los sonidos arrastran con su propia musicalidad y ritmo en esta original propuesta, llena de colorido e lustraciones atractivas, en la que el lenguaje nos conduce hacia sitios reconocibles, que luego se transforman en algo nuevo y sorprendente.

‘Merlino, ¿qué día es hoy?’, de Eva Rasano, en Kókinos editorial. Para los más pequeños este tratamiento del tiempo basado en adjetivos que tienden a enriquecer el lenguaje, a abrir hacia significados nuevos; todas esas definiciones llenas de vivacidad y colorido se encaminan hacia una misma dirección: la navidad.

‘Cuentos criminales’, de Pedro Mañas e ilustraciones de David Sierra Listón, en Libre Albedrío editorial. Hace ya ochos años que se publicó este libro por primera vez, pero esta editorial recupera esta entrega y no es por casualidad, Mañas deja una serie de relatos que harán las delicias de todo tipo de lectores.

‘¡Ay, caramba!’, de Michael Olsen y Helen Oxenbury, en Ediciones Ekaré. Divertido relato de toda una aventura del protagonista que va a cada tienda buscando algo, y se va encontrando una sorpresa tras otra, sin saber bien qué hacer con todas ellas. La confusión y la intriga de que irá encontrando, mantienen la atención e interés de los lectores.

‘Divertimentos. Juegos poéticos’, de Antonio Rubio e ilustraciones de Carmen Queralt, en Kalandraka editorial. Este repertorio de juegos con el lenguaje nos traen trabalenguas, haikus, trabalenguas, romancillos, ‘limericks’, etc, que harán las delicias de los lectores, pero en clave de divertimento.

Álbumes, viñetas, valores

‘Manu y Moha: ¿en serio?’, de Kim Fupz AAkeson+Rasmus Bregnh, en editorial Takatuka. En forma de viñetas, nos llega una nueva aventura de estos dos personajes con uno de esos temas de la adolescencia: las chicas. En torno a este eje, la amistad irá teniendo distintos momentos, sin que estos amigos dejen de hacer sus travesuras.

‘El Quijote en verso’, de Juan Muñoz Martín e ilustrado por Javier Andrada, en editorial SM. Este clásico en forma de verso, de un autor que tiene ya muchas tablas en este terreno, es una oportunidad de abordar esta historia desde otra mirada y con otra musicalidad.

‘A la sombra de un romance’, de Alejandro Pedregosa, en Kalandraka editorial. Esta editorial sigue con la línea trazada de ir ‘redescubriendo’ a mujeres de gran talento y que la historia ha relegado casi al olvido. María Goyri es la elegida: la trayectoria y obra de esta mujer que cultivó las letras y llevó a cabo un proyecto que marcaría su vida.

‘Las cuatro estaciones’, de Hannah Porter y con ilustraciones de Qian Ling, para niñas y niños de 4 a 6 años en editorial SM. Un libro desplegable, cuya visualidad prepara a los más peques en esa aventura de viajar por las estaciones, descubriendo los rincones que cada desplegable aguarda.

‘Niña bonita’, de Ana María Machado y Rosana Faria, en Ediciones Ekaré. Deliciosa y entrañable historia (no son casuales galardones como Concurso Noma de ilustración y Los mejores del Banco del Libro) sobre la amistad entre una niña y un conejo, pero va mucho más allá, porque hay más mensajes de fondo en esta relación amistosa. Una edición muy cuidada.

‘El libro de los gnomos’, de Loes Riphagen, en Kókinos editorial. A través de Kik y su entorno familiar y social, recibimos esta especie de instrucciones del modo de vida de estos seres, sus costumbres, sus hábitos, sus estados de ánimo. Un alegato del desarrollo de la imaginación es este libro que no repara en detalles.

‘Grande y pequeña’, de Arianna Squilloni y Raquel Catalina, en Kalandraka editorial. XVIII Premio I. Compostela para álbumes ilustrados. En esta obra, con cierto trasfondo poético, se conjugan en armonía los textos y las ilustraciones, contando la historia de Natalia que va buscando un espacio para vivir y estar tranquila, y aunque de joven se va a la ciudad, cuando crece vuelve a su casita de campo.

‘Sexo. Un viaje a través de la historia’, de Elin Hägg, en editorial Takatuka. Una manera distinta, más cercana, de tratar este tema en la historia de la humanidad y el papel que ha jugado –y juega- en las distintas sociedades y tiempos, llegando hasta nuestros días. Sin prejuicios, se traza este itinerario de forma para niños de 12 años en adelante.

‘Los Filstrup: un nuevo plan’, de Julve&Copons, en Algar editorial. Nueva aventura de esta familia algo traviesa. Linus se encuentra en el instituto situaciones extrañas que afectan también a sus amigos. Tiene que tomar una decisión: pasar a la acción. Trepidante y divertida esta novela para niños (+10 años) en la que Linus tendrá que resolver el conflicto.

‘Querido Papá Noel’, de Jarvis, en editorial Nubeocho. En una de esas noches mágicas de la Navidad, una niña encuentra a Papá Noel y vienen las preguntas, en cascada, sin respuestas, pero se quedan flotando en el aire con su propia magia. La niña hace partícipe de su universo a Papá Noel, en la calidez de esta propuesta.

‘Busca en el país de los cuentos’, de Emmnuelle Lepetit y Geraldine Cosneau, en editorial SM. Nos llega este álbum con desplegables sorpresas. Los protagonistas de una serie de cuentos clásicos van a la búsqueda de algo perdido, para poder finalizar cada cuento, y hay que levantar todas las solapas.

‘Las brujas de Brooklyn: deshacer el hechizo’, de Sophie Escabasse, en Edebé editores. Aventura en forma de cómic de estas aprendices de brujas, en la que tendrán que hacer frente a una bruja que empieza a dar problemas. Para ello tendrán que crecer hacia la adolescencia, y desde ahí abordar el problema que se les presenta.

‘Don Quijote de la Mancha’, de Miguel de Cervantes, en adaptación para el cómic de Rosa Navarro y José Fragoso, en Edebé editores. Otra forma de que este clásico llegue bien a los más peques, un buen camino que convierte esta historia en algo divertido, atrayente, con un lenguaje más actual.

‘Policán 13. Érase una vez Joselito’, de Dav Pilkey, en editorial SM. Regresa Policán con una serie de nuevas aventuras, divertidas y disparatadas, de Joselito y el abuelo, que harán que los pequeños lectores disfruten con las andanzas de estos personajes.