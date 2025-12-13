La poesía de Jordi Doce es una de las más elegantes y reflexivas de nuestro país. Lo mismo puede decirse de su prosa, de sus textos breves, cultísimos, llenos de reflexiones cristalinas. Lo vemos en su libro ‘La insistencia’ (Pre-Textos, 2025), una obra impregnada de una vesperal delicadeza que funde y reúne el brillo de la palabra con la desnudez del pensamiento, esencializando la realidad a través de un tono poético exquisito: «Después de todo, el poema es un puente que inventa su río». Textos aforísticos tan sublimes como este abundan a lo largo y lo ancho de este volumen literario donde se mezclan a partes iguales el misterio poético de la palabra y la reflexión que contiene dentro de su materia. Más no se puede pedir: «Los buitres limpian las costillas del cadáver. Mañana el viento las hará sonar».

La poesía en su estado más puro y permeable, la verdad en consonancia con el resplandor del pensamiento, dibujado en hileras de frases cargadas de sentido y belleza, hacen de ‘La insistencia’, el nuevo libro de Jordi Doce, una exquisita obra literaria que emociona al lector por su profunda sencillez: «solo falta leer de manera habitual a nuestros autores. Nos basta con haberlos leído y digerido, con saber que existen, que están ahí, que ocupan un lugar en la cartografía de nuestros afectos». Y Jordi Doce es, precisamente, uno de esos autores a los que acudimos para sentirnos acompañados, con un manto de luz abrigándonos el corazón.