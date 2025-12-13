La independencia de EEUU

España no fue un mero espectador de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos; su participación fue decisiva para el nacimiento de la nueva nación americana y jugó un papel determinante en la compleja política internacional del momento. Los motivos que la llevaron a participar en el conflicto superan con mucho las obligaciones o compromisos adquiridos en los Pactos de Familia. En aquel acontecimiento histórico, clave en la historia contemporánea, España actuó teniendo en cuenta la rivalidad con Gran Bretaña, sus propios intereses en la región, las relaciones con Francia y el cambio de rumbo que implicó la Revolución Francesa.

Este libro aborda en extenso los entresijos de un conflicto global que cambió el mapa geopolítico del siglo XVII, impuso un nuevo orden mundial, remodeló el concepto de colonialismo inglés y sentó las bases del mundo contemporáneo. Y lo hace con abundante documentación, bien insertada en el proceso de narración, con un estilo ameno y riguroso, aportando valiosos documentos de la época, cartas, imágenes, grabados, mapas y testimonios de los protagonistas; la narración se desarrolla con una estructura bien diseñada y sostenida a lo largo de sus más de ochocientas páginas, para reconstruir los elementos básicos de aquel importantísimo periodo histórico: sus antecedentes, repercusiones, las operaciones militares españolas en el Misisipi, el Caribe, el asedio a Gibraltar, las negociaciones diplomáticas, el espionaje, los detalles de la entrada de Francia y España en la guerra, los objetivos, operaciones, logística, el bloqueo de Gibraltar, la campaña de Bernardo de Gálvez en el Misisipi, Pensacola, Yorktown, el ataque a Jamaica, las operaciones navales en América, Asia y Europa, el coste de la guerra o las consecuencias y cuestiones pendientes entre los Estados Unidos y España tras el conflicto.

Profundo estudio que desmitifica la Guerra de Independencia de los Estados Unidos como un fenómeno centrado en Norteamérica, para ampliar el punto de mira y observar que, en origen, fue uno más de los muchos enfrentamientos entre Francia y Gran Bretaña, cuyo teatro de operaciones no se limitó al de las Trece Colonias, sino que implicó un conflicto global en que participaron Francia, España u Holanda, en tres continentes y en varios mares y océanos.

Modernos historiadores

El autor recoge en este libro de tesis las aportaciones de los modernos historiadores y los análisis de las últimas décadas, para construir un marco geográfico y estratégico más amplio. Es cierto que se luchó en América: los británicos contra los franceses en la costa este, en las islas del Caribe, en tierra y mar; contra Holanda conquistarían sus asentamientos de San Eustaquio, Saba y Sint Maarten en el Caribe; contra España combatirían a lo largo del río Misisipi, en la Luisiana, Alabama, la Florida, también en el Caribe y Guatemala. Pero hablamos de un conflicto global: en Asia, franceses y británicos combatieron en el asedio de Pondicherry y en la batalla naval de Cuddalore; británicos y holandeses combatieron en el golfo de Bengala. En Europa tuvo lugar la batalla más grande de toda esta guerra en el sitio de Gibraltar; hubo un intento franco-español de invadir Inglaterra; España reconquistó Menorca, etc. Esa abundante documentación y la incorporación de toda la bibliografía relevante permite analizar con claridad la importancia de la participación española en el conflicto. Más allá de las versiones e interpretaciones interesadas y de los intereses propagandísticos de la leyenda negra española, el siglo XX, con el rigor histórico de estudiosos de ambos lados del Océano, ha abierto camino para un profundo cambio de la imagen de España en los Estados Unidos y del papel que esta desempeñó en su guerra de independencia.

Archivos

Con motivo de la conmemoración del bicentenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se publicaron muchos estudios a ambos lados del Atlántico y se emprendió el estudio y edición de los Documentos relativos a la independencia de Norteamérica existentes en archivos españoles, una magna obra que llevó casi una década de trabajo entre los años setenta y ochenta del pasado siglo y que dio lugar a la publicación de catorce volúmenes con documentos del Archivo General de Indias, el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de Simancas.

Fruto de todo ello es este excelente trabajo de alto nivel historiográfico que firma Gonzalo M. Quintero Saravia, doctor en Historia por la Complutense de Madrid y en Derecho por la UNED, miembro de la Real Academia de la Historia y de la Academia Colombiana de la Historia, fellow de la Universidad de Harvard, cuyo libro Bernardo de Gálvez (Alianza 2020) ganó el Distinguised Book Award a la mejor biografía publicada en EEUU en 2018.

‘El enemigo de mi enemigo’.

Autor: Gonzalo María Quintero.

Editorial: Alianza Editorial. Madrid, 2025.