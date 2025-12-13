En la hora bruja

Una de las mejores vistas de la capital malagueña, sin duda, podría ser la que se obtiene desde la fortaleza de Gibralfaro. Como se puede comprobar en la imagen que acompaña estas palabras, captada justo a la hora bruja, cuando ya las luces artificiales se encienden y la luz natural aún permanece ofreciendo los últimos destellos del día iluminando la ciudad en esa mezcla tan mágica que invita a traspasar lo anodino.

Un amigo, desde muy lejos, me informa de un recital, en el castillo, del cantautor que mejor ha musicado a los poetas de nuestra lírica, y hasta allí marché. Amancio Prada cantando a San Juan de la Cruz, Rafael Pérez Estrada, Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro, García Calvo… y alguna que otra sorpresa más. La noche se presentaba con un punto de misterio.

Los autocares subían la pendiente hasta el incomparable marco repletos de espectadores, que se contaban por centenares. Y allí, bajo grisáceas nubes, nos esperaba la mejor música, la que llega al corazón y se recuerda después de tantos días, la que nos ayuda a sobrellevar contrariedades y pérdidas, la que una noche de verano quedó para siempre sobrevolando en el aire de la ciudad.