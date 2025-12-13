Los ‘cuentos’ de Álvaro Pombo

Álvaro Pombo (Santander, 1939) ha atesorado, a lo largo de casi cincuenta años de creación, una de las carreras literarias más sólidas y galardonadas de la literatura española, cuyo colofón ha sido el premio Cervantes, concedido en 2024. A sus ochenta y seis años, sigue en plena forma, como lo demuestra su última obra, el primer volumen de ‘Cuentos autobiográficos’, que acaba de ser publicado por Anagrama, su editorial de referencia, en la colección Narrativas hispánicas.

Compuesto por dieciocho relatos de desigual extensión, en el libro, escrito con ese estilo pombiano tan característico y reconocible, los límites del concepto de cuento se desdibujan para alcanzar, en algunas ocasiones, la categoría de recuerdo y, en otras, de apuntes o esbozos de una autobiografía, que no llega a ser tal porque no sigue una línea cronológica pura. Como el mismo autor reconoce en una nota final, algunos de los cuentos son fruto directo de sus recuerdos, es decir, son netamente autobiográficos, y otros han sido construidos «con más o menos imaginación o ficción», pero en todos ellos está muy presente la figura de Álvaro Pombo en distintos momentos y con diversas miradas: el niño inquieto e imaginativo que asiste a la escuela, el adolescente que despierta a los placeres de la vida y descubre su propia sexualidad, y el joven que realiza el servicio militar o se embarca en la aventura de estudiar y vivir en Londres.

‘Cuentos autobiográficos’ (Volumen 1).

Autor: Álvaro Pombo.

Editorial: Anagrama. Barcelona, 2025.