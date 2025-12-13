El buen primer ‘Encaje’ de Chus García

Primera entrega de esta autora en este género de los relatos. Desde los primeros momentos, Chus García muestra un estilo personal, un saber cómo desenvolverse en este terreno de la prosa. Y eso, que puede parecer algo más intuicional que otra cosa, se va confirmando no solo en el tratamiento de la temática o el tono, sino en el enfoque que hace que la sencillez de estas piezas entronquen con el lector de manera creciente. La narración, bien estructurada y secuenciada, va ganando terreno a medida que se avanza por la lectura, y eso representa una buena señal. De tal forma y manera que muy pronto nos vamos cerciorando que los personajes encajan muy bien en cada contexto, que se proyectan dentro de la acción con cierto punto de ternura, y que la tensión narrativa va tomando cuerpo en cada relato hacia un desenlace que podrá ser más o menos sorpresivo –generalmente se depositan los finales con cierta suavidad, pero con una intencionalidad acorde con el desarrollo del nudo–, y que encaja casi siempre con las pautas que se han ido marcando previamente.

El lenguaje es otro de esos elementos fundamentales. Su uso y disposición, puede alejar o acercar a los lectores hacia una conexión más directa o más tardía, y García suele emplear con acierto este instrumento desde el acercamiento, sin barroquismos o excesos innecesarios, con un temple que pareciese que no es el primer libro. Con todos estos requisitos en óptimo equilibrio, la autora no se arriesga con extravagancias ni imposibles, sino que acude a su entorno más inmediato para reconstruir ante nosotros ese universo de un mundo –el rural– que tiende a desaparecer, pero que viene cargado de anécdotas y hechos que se trascienden –adecuadamente– en cada relato. La sustancialidad de los personajes (la fuerza reside sobre todo en los femeninos), el conflicto al que se ven sometidos, la atmósfera que se genera y potencia con una buena ambientación –ese recrearse con el paisaje pero sin abusar, en la medida justa–, se conjugan para que lectoras y lectores queden atrapadas-os en esta tela de araña.

Tal vez este sea el resultado de un proceso laborioso de trabajo, de mantener una dirección clara en cada pieza, de no divagar ni especular, sino aprovechar la autenticidad de esos personajes y las situaciones en la que se ven envueltos, para sobre óptimos argumentos, construir y desarrollar un estado emocional que perdura más allá del desenlace de cada uno de estos relatos.

‘Encaje’.

Autora: Chus García.

Editorial: Editorial Regional de Extremadura. Mérida, 2024.