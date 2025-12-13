Análisis del miedo al tiempo

En la introducción de este libro, Sergio C. Fanjul nos avanza de qué va su miedo al tiempo y nos explica que esta obra —de la enfermedad de la cronofobia— es una mezcla de diferentes materiales, algunos divulgativos, otros autobiográficos, otros poéticos o periodísticos, para transitar el género del ensayo y tratar de sacar algo en claro en el terreno temporal.

‘Cronofobia’, como él mismo dice, es un título sonoro, también misterioso, a veces hermoso y otras veces horrendo, y que trata sobre los intentos infructuosos de comprender el tiempo. Pero el lector descubre mucho más, y que no es otra cosa que la profundidad en la que nos sumerge el autor al ponernos en contacto con lo que han dicho grandes pensadores como los filósofos, los narradores, los poetas o la misma ciencia.

Sufrir el mal de la cronofobia le hizo a Fanjul querer saber por qué le obsesionaba tanto esa relación con el tiempo. Y todo esto supuso para él tener que asistir a terapia para solventar los problemas que venían ya de la infancia cuando, a la edad de 14 años, perdió a su padre alcoholizado. Así pues, ‘Cronofobia’ es un pretexto, una oportunidad para reflexionar sobre el tiempo como concepto. Qué es el tiempo se convierte aquí en el tema central del libro y adquiere una dimensión sorprendente de datos, ideas e inspiraciones que hacen la dicha del lector.

Premio García Baena de Poesía

Sergio C. Fanjul es licenciado en Astrofísica y tiene un máster en periodismo. Fue ‘freelance’ y en la actualidad es redactor de cultura del diario ‘El País’. Ha recibido numerosos premios como el Paco Rabal de periodismo, el Pablo García Baena de Poesía o el accésit Jaime Gil de Biedma de Poesía. Entre sus obras ensayísticas se encuentran ‘La ciudad infinita’, ‘El padre del fuego’ o ‘La España invisible’.

En este ensayo, el tiempo adquiere un sentido amplio y abarcador que se extiende desde la mente y el cuerpo hasta la ciencia y la filosofía, e incluye también la edad, la memoria, la nostalgia, el ajetreo de la vida acelerada, el futuro vinculado al fin del mundo y, finalmente, la muerte.

Al descender la mirada por sus páginas uno siente que el tiempo es un pozo sin fondo con el que podemos identificarnos en cualquier edad de la existencia humana, que la vida es tiempo, aunque no sepamos bien qué es eso, que vivir nos aboca a saber que todo es caduco porque la muerte está ahí acechándonos con sus luces o con sus sombras. «La vida es tiempo y solo nos pertenece cuando tenemos cierto control sobre las horas, minutos y segundos que la forman». Por eso, como el mismo autor dice: «es preciso dejar de ser presos de los estímulos que la sociedad tecnológica nos ofrece por doquier, que trituran nuestra atención y colaboran a la sensación de extravío y fugacidad. Y es preciso llenar la vida de cosas nuevas y memorables». Según le dijo Klein en una entrevista: «Una nueva cultura del tiempo implica valorar la importancia del momento. Nuestro cerebro invierte gran parte de su actividad recordando el pasado o planificando el futuro, preocupándose antes que ocupándose. Por eso es necesario que nos enfoquemos más en el presente, signifique lo que signifique».

En definitiva, ‘Cronofobia’ es una radiografía social de este tiempo acelerado en el que vivimos y donde la muerte marca toda nuestra existencia. Así pues, como conclusión, el futuro debe estar en el presente y la expectativa más inmediata debería ser el aquí y ahora para hacer del tiempo un lugar más en consonancia con una placentera y gratificante forma de vivir.

‘Cronofobia’.

Autor: Sergio Fanjul.

Editorial: Arpa Editores. Barcelona, 2025.