Viaje al interior

‘Turbación’ es la última producción literaria de Cristina Peri Rossi, escritora uruguaya afincada en Barcelona desde que tuvo que marcharse de su país natal huyendo de la represión de la dictadura militar. Distinguida con el premio Cervantes en 2021 (entre otros muchos galardones), es una de las voces más reconocidas de la literatura hispanoamericana actual, autora de un estilo personalísimo y de una obra coherente con su concepción ética de la existencia.

‘Turbación’ es un libro compuesto por tres relatos de desigual extensión que, sin embargo, tienen varios elementos en común que les otorgan unidad: en los tres aparecen profesionales de la psicología que atienden a sus respectivos pacientes (un ama de casa de mediana edad y de ideas conservadoras, otra mujer y un adolescente de diecisiete años) de diferentes trastornos o problemas psicológicos. Al tiempo que los terapeutas indagan en su interior y los evalúan, nos sumergimos también en sus propias inquietudes e inseguridades. A pesar de su brevedad, se trata de un libro en el que están presentes todos los rasgos que caracterizan la prosa de Peri Rossi: la crítica social (en este caso, a los estereotipos masculinos), un tratamiento normalizado y directo de la sexualidad, la presencia de aspectos biográficos de la propia Cristina (el personaje de la escritora en el primer relato) y el uso de un lenguaje dotado de una elegante y exquisita inteligencia que sabe llegar, con perspicacia, al fondo de las cosas (en este caso, al alma de los personajes).

‘Turbación’

Autora: Cristina Peri Rossi.

Editorial: Menoscuarto. Palencia, 2025.