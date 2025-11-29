El regreso de Sonia Ruiz

‘Pudimos ser héroes’ es la última entrega de la colección SeisDoble de la editorial palentina Menoscuarto. Se trata de una serie de novelas policíacas protagonizadas por la detective privada Sonia Ruiz y escritas por distintos autores, quienes, respetando el sentido general del proyecto y las aportaciones de sus predecesores, añaden nuevos hilos narrativos y enriquecen a los personajes principales. En esta ocasión, la escritora catalana Graziella Moreno (Barcelona, 1965) ha realizado un sentido homenaje al género negro ochentero, a las novelas de Vázquez Montalbán, protagonizadas por Pepe Carvalho, y al cine de la época, en especial, a El crack de José Luis Garci, con la que coincide en su inicio (ambos detectives, Sonia Ruiz y Germán Areta, son contratados por un importante hombre de negocios para que localicen a su hija desaparecida). Correctamente escrita, dinámica y ágil, con diálogos frescos y, en numerosas ocasiones, con pinceladas de humor, no exentas de cierta ironía, ‘Pudimos ser héroes’ es una novela corta que se lee en un suspiro y que, sin grandes alardes, entretiene al lector conduciéndolo por los tópicos del género, al tiempo que realiza una somera, pero efectiva, crítica social al denunciar la corrupción de las altas esferas y su implicación, junto con la de funcionarios que deben velar para que se cumpla la ley, en el tráfico de sustancias estupefacientes.

