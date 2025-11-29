Con las primeras lluvias, siempre llega esa luz plena de armonía, limpia y agradable. Y no solo alegra la vista, también el olfato. Pasear por un parque después de que el verde haya sido regado de manera natural, siempre puede ser un regalo para los sentidos. Y si mientras, además, escuchamos esa música que remueve sentimientos, capaz de elevarnos a lo más alto, la aventura otoñal de un día puede convertirse en memorable. Un simple paseo vuelve a ser gratificante, siempre y cuando las circunstancias lo aconsejen.

Pero no, no es lo último de Rosalía lo que oigo mientras fotografío, aunque el resto del mundo sea lo que escuche. Son unos acordes de guitarra, que van directos al corazón. Es la composición que el maestro Leo Brouwer inventó para una película de Humberto Solás, tituladas ambas ‘Un día de noviembre’. Música celestial, ideal para que todo encaje en una jornada particular como la que cada otoño nos regala, con estas primeras gotas de lluvia, tan necesarias para que arrastren tanta podredumbre acumulada durante este tiempo de sequía y desolado paisaje. Porque tenía que llover. «A cántaros». Como cantaba Pablo Guerrero.