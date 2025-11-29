Pasan mujeres

Alfonsina y el mar. El Círculo de la Amistad. Mayoría de mujeres en el Salón Liceo. El acordeón de Virginia iba bordando las notas de aquella canción que tanta resonancia tuvo en mí por los años 60. La música expandía y recogía a la vez las notas de Mercedes Sosa, mientras el círculo de mujeres parecía recogerse y agrandarse. Van pasando mujeres era el nombre del acto literario-histórico-musical con el que El Círculo contribuía a pedir la eliminación de la violencia contra las mujeres. Van pasando mujeres es el título de un poema de la poeta argentina Alfonsina Storni: Cada día que pasa, más dueña de mí misma, sobre mí misma cierro mi mirada interior. De entre el público iban saliendo poetas cordobesas, narradoras, expertas en la evolución histórica de la mujer… que nos iban mostrando el sufrimiento que tuvieron y siguen teniendo las mujeres en sus relaciones de pareja. ¿Podrá alguna vez la poesía acabar con el maltrato y la muerte de tantas mujeres a manos de sus, un día, compañeros? ¿Podrá alguna vez la música contribuir a la eliminación de esta cruel herida? El acordeón sonaba a veces con la tristeza y la melancolía del bandoneón.