En ‘Crítica de la razón maquinal’, Basilio Baltasar despliega un pensamiento que no se limita a denunciar el exceso tecnocrático del presente: lo disecciona con una mezcla rara de erudición filosófica, instinto poético y lucidez moral. A lo largo de sus páginas, el autor nos enfrenta con el rostro espectral de la razón maquinal, esa forma de pensamiento dominante que convierte el mundo en objeto de cálculo, al ser humano en herramienta y al tiempo en productividad. Pero lo hace con una prosa tan admirable como poco común en el ensayo filosófico: elegante, tensa, musical, plenamente literaria.

Baltasar (Palma de Mallorca, 1955) es un ensayista singular, de trayectoria rica y múltiple. Ha sido editor, promotor cultural -al frente de la Fundación Formentor-, periodista y autor de libros como ‘El Apocalipsis según San Goliat’ o ‘El intelectual rampante’. Su escritura reúne, como pocos, la claridad del analista y la vibración del estilista. Cada una de sus obras articula una crítica cultural incisiva, siempre atenta al modo en que las ideas modelan -o deforman- nuestra experiencia del mundo.

En este nuevo libro, Baltasar traza un mapa fragmentario de la devastación silenciosa que la lógica de la máquina ha causado en el alma moderna. No se limita a lo tecnológico: lo que interroga es la razón misma cuando se absolutiza, cuando excluye el símbolo, la metáfora, la emoción, el rito. Por eso su crítica es también ontológica: el mundo que la máquina impone no es solo otro, sino menos mundo.

Uno de los núcleos más potentes de la obra es la reivindicación del pensador agonista: figura contrahegemónica que no pacta con los dogmas ni se pliega a la maquinaria de la eficacia. En tiempos donde el saber se convierte en dato y la reflexión en algoritmo, Baltasar nos recuerda que pensar es, ante todo, desobedecer. Hay en sus páginas un llamado a la insubordinación del espíritu, a recuperar la ironía y el asombro como formas esenciales de resistencia.

Nos llama «hombres hechizados», y el apelativo no es una licencia lírica: somos, para él, criaturas que han entregado su poder simbólico a las promesas de la técnica, olvidando que no todo lo que puede hacerse merece ser hecho. La máquina, que debía servirnos, ha terminado por moldear nuestras expectativas, afectos, vínculos. Y el error -sutil pero fatal- ha sido construir la vida entera en torno a sus exigencias.

La lectura del libro es tan placentera como inquietante. Su belleza formal no atenúa el peso de su diagnóstico, sino que lo potencia. La edición, en tapa dura y con diseño sobrio, es coherente con el espíritu del texto: también el objeto físico encarna una voluntad de distinción frente al ruido de lo efímero.

‘Crítica de la razón maquinal’ no es una obra complaciente, pero sí hospitalaria para quienes aún se atreven a pensar. Su apuesta no es reaccionaria, sino sapiencial: volver a imaginar lo humano sin los grilletes de la eficiencia. Un libro admirable, necesario, que nos devuelve al raro privilegio de leer para despertar.

‘Crítica a la razón maquinal’

Autor: Basilio Baltasar.

Editorial: KRK Ediciones. Oviedo, 2024.