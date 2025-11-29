Lo kitsch según la RAE se define como una estética pasada de moda, pretenciosa, considerada de mal gusto. Es un término que ha sido utilizado para descubrir obras consideradas de poca calidad que apelan a gustos populares en contra la cultura ilustrada.

No parecen pensar lo mismo los filósofos Gilles Lipovetsky y Jean Serroy en su nuevo libro ‘La nueva era del kitsch. Ensayo sobre la civilización del exceso’, editado por Anagrama Argumentos en 2025, con una excelente traducción de Cristina Zelich.

El primero, autor de ‘La era del vacío’(1983) y ‘El imperio de lo efímero’(1987), sociólogo adalid del Hipermodernismo, siempre ha logrado reflexionar sobre aquellos fenómenos sociales y estéticos que una inmensa mayoría de intelectual desprecian como el tiempo de ocio, el consumo de masas, la basura, el enamoramiento, la estética moderna y lo llamado frívolo.

Consideran que la Filosofía moderna y contemporánea ha permanecido demasiado tiempo alejada de la vida cotidiana, de los intereses vitales de la sociedad. Hoy vivimos bajo un individualismo dominante en el presente, el relativismo de los valores, el sentido de la tolerancia y los cambios en los gustos estéticos de la Postmodernidad. En una búsqueda de la genealogía de los fenómenos sociales desde una doble perspectiva histórica y a la vez hermenéutica.

En esta nueva obra escrita al unísono con el crítico de cine Jean Serroy, llevan a cabo un retrato preciso, ameno y sumamente brillante sobre el mundo contemporáneo, en concreto sobre lo kitsch, lo excesivo visto como pura evanescencia, siempre acogido con polémica añadida.

En la introducción describen como imagen del kitsch a una bola de cristal con nieve dentro de la cual hay una torre Eiffel colocada encima del salón o un Sagrado Corazón de Jesús del que brotan lágrimas de sangre como ejemplares de la gloria popular del kitsch que no son más que baratijas de lo «demasiado». Es un hecho que el kitsch arrastra consigo una cohorte de imágenes negativas.

Hoy hay que entenderlo como un fenómeno central de la Antropología de la Modernidad, entendido como una imperiosa necesidad humana de evadirse a través de la estética de lo efímero.

El kitsch, a juicio de los dos autores, ya no es lo que era, sino que ha pasado de ser criticado, vilipendiado como ejemplo de impostura y superficialidad a formar parte de la fisonomía de nuestro tiempo, convirtiéndose en un asunto público que alimenta el debate mediático.

El ultramoderno kitsch en el mundo globalizado es «tendencia» es lo llamativo, lo sobrecargado, lo chillón en suma lo «demasiado» exacerbado hiperkitsch.

El hiperkirsch como estilo de vida consumista de la mayor parte de los países occidentales ha tomado el relevo del kitsch decorativo burgués romántico.

Vivimos por tanto en lo que Abraham Moles ha llamado la civilización del exceso, que es una estetificación del mundo en la época del capitalismo artístico.

El objetivo del ensayo es ofrecer una interpretación filosófica del kitsch, de su sentido, esencia y formas. Un nuevo cosmos kirsch que va más allá de la esfera de las propiedades formales de las cosas y las imágenes, en palabras literales de Gilles y Jean.

A esta nueva forma de civilización que dibujan a cuatro manos proponen llamarla de «lo demasiado» o civilización del exceso.

A lo largo de sus páginas recorre el kitsch de los cien años, la batiburrillomania, lo «demasiado» publicitario, el mal gusto, kitsch sexista prestando especial atención a las series, la fotonovela y la prensa del corazón, a la literatura rosa en general, al comer a lo kitsch, al vestirse kitsch, a la filosofía y al gobierno kitsch para finalizar con el análisis del fabuloso destino del kitsch.

Lo kitsch no sólo hay que entenderlo como una estética sino también como una ética que impregna hoy mundos muy diversos como el espectáculo, la arquitectura y la comunicación digital y también el kitsch de lujo de las élites financieras y las grandes marcas que configuran una civilización del exceso, de lo «demasiado».

Se cuestionan al final de la obra si hay que quemar el kitsch o por el contrario y más bien comprender su complejidad y en ningún caso eliminarlo, sabiendo saber apreciar su encanto.

‘La nueva era del kitsch. Ensayo sobre la civilización del exceso’

Autores: Gilles Lipovetsky y Jean Serroy.

Editorial: Anagrama Argumentos . Barcelona, 2025.