Antonio Rodríguez Almodóvar acaba de recibir el XVII Premio de las Letras Andaluzas, Elio Antonio de Nebrija, probablemente el galardón más importante que se concede en Andalucía a la trayectoria literaria, otorgado por la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores de España, sección Autónoma de Andalucía. La entrega del premio se realizó en la Casa de la Provincia, con la presencia del presidente de la Diputación Javier Fernández de los Ríos Torres; la directora general de Patrimonio Histórico y Documental de la Junta de Andalucía, María del Mar Sánchez Estrella y el representante de Cultura de la Fundación Unicaja, Francisco Cañadas, con intervenciones brillantes, coronadas por los discurso de Mercedes de Pablos Candón, presidenta del Observatorio de Igualdad de RTVE, presentadora del premiado, y el propio Antonio R. Almodóvar, exultante por la emoción.

No hay nada como la generosidad, memoria imperturbable del corazón, y la gratitud que brota del alma, dones que se adunan para hablarnos de Antonio Rodríguez Almodóvar, una luz permanente en el adumbrado espacio de la geografía literaria.