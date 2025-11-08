‘El Vado de los Zorros’, de Anna Starobinets

Anna Starobinets (Moscú, 1978) ocupa una posición indiscutible dentro del género del terror, un género dominante en el mundo de la imagen (películas y series, cine y televisión) y con cada vez más prestigio en el ámbito literario, donde desde siempre ha contado con legiones de lectores.

En ocasiones, el terror, sin desmerecer sus códigos de géneros, sirve como instrumento para reflexionar sobre las presiones sociales e íntimas; otras veces, se mueve en espacios misteriosos, simbólicos, de un terror indefinido; y en algunos se agota en el código del género: aventuras y sustos.

Starobinets, apodada la ‘reina rusa del terror’ (y si me permiten la maldad, parece que hoy pasa que no hay territorio que se precie sin su reina, de manera parecida a como hace unos años proliferaban los Chéjov: el checo, el birmano, el de neozelandés), emplea una estrategia personal que se ha considerado con cierta premeditación cercana al realismo mágico. Pues el requisito de esta categoría es que impere el marco realista, de otra manera deberíamos incluir las obras de Mary Shelley, Bram Stoker, Edgar Allan Poe y Stephen King entre los ‘realistas mágicos’, lo que no tiene sentido en la medida que lo mágico está en el propio corazón de sus narrativas.

Lo que hallamos más bien al leer ‘El Vado de los Zorros’ es una suerte de historicismo exótico y excéntrico. Es una novela exótica en la medida que se sitúa en una «zona remota» de China y excéntrica porque, aunque sabemos la época en que transcurre la acción (la Segunda Guerra Mundial), el interés de la autora no es por los acontecimientos militares, sociales y económicos, sino por un cruce de elementos místicos y maravillosos: mujeres zorro, monjes misteriosos, dioses perversos, hombres lobo, científicos locos en busca del arma definitiva…

Nuestro guía en este heterogéneo paisaje de pesadilla es Maxim Cronin, un artista de circo que ha huido de un campo de concentración y que no se encuentra precisamente como en casa. Si tenemos en cuenta estos elementos, y el bombeo de novedades extrañas y tenebrosas que no se detiene durante 700 páginas y las diversas técnicas narrativas que se suceden en ‘El Vado de los Zorros’, bien podría decirse que la poética de Starobinets es de apabullamiento. Si recuerda a alguien es a un Thomas Pynchon que se tomase bastante en serio las excentricidades de sus personajes, aunque sus propósitos no sean de tanto alcance como la crítica de ‘El lote’ o de ‘El arcoiris’ a las lógicas narrativas del mercado y a la sociedad capitalista militarizada. De hecho, uno de los enigmas del libro, más allá de la suerte del bueno de Maxim.

‘El Vado de los Zorros’

Autora: Anna Starobinets.

Editorial: Impedimenta. Madrid, 2025.