‘Springfield’, de Serguéi Davydov

‘Springfield’ es una novela brillante que se lee como un grito contenido. Serguéi Davydov (Rusia, 1992) sitúa su historia en Togliatti, ciudad industrial de una Rusia en la que el óxido y la monotonía parecen devorar cualquier impulso vital. Allí, un grupo de jóvenes homosexuales busca sentido a todo lo que les sucede, sobreviviendo entre trabajos precarios, noches de bar y amores que deben ocultarse como si fueran delitos. Todo destila cansancio y asfixia, al tiempo que se celebra la valentía de la obstinación de quienes se niegan a dejar de desear.

La novela fue publicada en su momento por la editorial rusa en el exilio Freedom Letters. Davydov emplea un realismo cínico para atrapar ese clima hostil mediante frases cortantes, a veces brutales, otras de una delicadeza inesperada. Su prosa hiere y acaricia al mismo tiempo, componiendo una elegía generacional que habla del miedo y de la esperanza, de una juventud que siente que no merece ser ignorada, borrada o silenciada. Leer ‘Springfield’ es asomarse a un territorio donde la derrota convive con la dignidad. No hay épica ni grandilocuencia, sino resistencia íntima y lírica: cuerpos que aman, personas que buscan la felicidad.

La edición de Consonni eleva todavía más el valor del texto: fiel a su línea de publicar obras valientes y necesarias, lo presenta en un volumen cuidado hasta el más mínimo detalle, donde cada página transmite la certeza de que la literatura, cuando se arriesga, puede ser refugio y desafío a la vez.

‘Springfield’

Autor: Serguéi Davydov

Editorial: Bilbao, 2025.