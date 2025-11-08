El rincón del vago

Leo las bases del Premio Mezquita 2026, organizado por el Ayuntamiento de Córdoba, en colaboración con AFOCO, y me pregunto qué será lo siguiente. A los habituales apartados temáticos se suma el de obras realizadas con inteligencia artificial. Y algunos pensarán que la modernidad ha llegado a la fotografía cordobesa, sin embargo, nada más lejano de la realidad... ¿virtual?

Qué será lo siguiente, ¿una nueva sección para poemarios escritos con IA en la próxima edición del Premio de Poesía Ciudad de Córdoba Ricardo Molina?... Igual así sube la participación.

Sin duda, la inteligencia artificial ha llegado y va a ser algo importantísimo a nivel científico, médico y en otros ámbitos; pero, permítanme el beneficio de la duda a la hora de sustituir la sensibilidad y el talento artístico de un creador. No es lo mismo no admitir imágenes realizadas por un algoritmo que invitar a participar con ello. Y me pregunto, si la foto la hace un robot, quién recogerá el premio. Hasta ahora los certámenes artísticos se suponía que incentivaban a los premiados. Quizás, como escuché a la gran pintora Rita Rutkowski en el documental que protagoniza, ya no interesen los artistas en estos tiempos.