‘Invernal’, de Dario Voltolini

Con ‘Invernal’, Dario Voltolini (Turín, 1959) nos entrega un libro lírico y conmovedor, escrito como un canto íntimo al vínculo entre padre e hijo. El relato comienza en el mercado de Porta Palazzo (Turín), donde Gino, carnicero, ejecuta con precisión las rutinas de su oficio. Un descuido con el cuchillo le atraviesa el pulgar, y a partir de ese momento su mundo se desmorona: una primera infección dará paso de manera paulatina a una cadena de deterioros hasta desembocar en una enfermedad devastadora. Desde ese instante, la narración avanza entre el bullicio de los mercados y el silencio de la enfermedad, siempre filtrada por la voz del hijo. Él observa y acompaña, convierte cada gesto en memoria y crea un canto a la fragilidad de la existencia y el amor filial. No hay desahogo melodramático ni sentimentalismo fácil, sino una mirada sobria, cargada de ternura contenida, capaz de transformar lo cotidiano -el cuchillo, la carne, la respiración entrecortada- en un recordatorio de lo esencial.

La prosa de Voltolini es contenida, pero en su aparente sencillez se esconde una música tenue que transforma la experiencia del dolor en un espacio de dignidad.

‘Invernal’ no es solo un relato sobre la enfermedad, sino sobre lo que permanece cuando el cuerpo cede: la transmisión de un oficio, la fidelidad de la memoria, la fuerza de un vínculo de amor. Una elegía luminosa que recuerda que toda vida se sostiene sobre un equilibrio frágil, y que incluso en la pérdida puede hallarse una forma de belleza.

‘Invernal’

Autor: Dario Voltolini.

Edita: Libros del Asteroide. Barcelona, 2025.