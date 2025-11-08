La intensidad de Mariela Dreyfus

La poeta Mariela Dreyfus estuvo presentando su obra reunida publicada en España ‘Gravedad’ (segunda edición, la primera en Estados Unidos, 2017)) el pasado mes de junio en Córdoba. Se trata de una poesía intensa tanto desde la lengua que va diciéndose como de las metáforas que se cuelgan en esa lengua que aprieta las palabras a base de intensidades varias.

Mariela Dreyfus nació en Lima y con 29 años se trasladó a Nueva York, donde reside desde entonces. Es profesora en la Academia de Maestría de Escritura Creativa en español en la prestigiosa NYU, también es traductora y autora de varios ensayos sobre poesía. Todo ello hace que su escritura tenga una potencia que se diversifica en varias direcciones. En sus años de estudiante en Lima fundó un movimiento poético, llamado Kloaka, con otro gran poeta residente en Nueva York, Roger Santibáñez, críticos con la dictadura del Perú de los años ochenta, donde la violencia política y social provocó también una poética en varios jóvenes poetas, muchos de los cuales tuvieron que exiliarse.

En sus primeros libros (‘Memoria de Electra’, 1984) surge el deseo de liberar el cuerpo y arrancarlo de una poesía fosilizada que la emparenta con la de Carmen Ollé y otros poetas peruanos, dejando constancia de que lo femenino es el cuerpo deseante, ya que su obra se decanta por el cuerpo en su doble vertiente de receptáculo de violencias y liberación. Por ejemplo, el poema «Post coitum» es una declaración de principios.

‘Placer fantasma’ (1993) son poemas escritos entre los 20 y 22 años. Nos dan la dimensión de una poeta que, según Javier Sologuren, «pertenece a una generación de mujeres que, como ella, encarnan el amor sexual con coraje, arrojo y lucidez». En lo formal carece de ornamentos este lenguaje desafiante, como antes he dicho.

‘Onix’ (2001) está escrito en Nueva York y el tema de la extranjería estrena este libro. ¿Cómo? «Un corazón partido/ no es una metáfora», añadiendo intensidad emocional. Quizás es un acierto transitar por lo que no se sabe y el poema va interrogando al comienzo de su traslado en Estados Unidos sobre la extrañeza de residir en un lugar tan diferente. No son palabras poéticas buscadas para que ornamenten. El poema se va escribiendo mientras lo siente y piensa. Aletean lecturas de César Moro y Teresa de Jesús.

‘Pez’ se publicó en 2005, planeado como un solo poema que se extiende a través de 45 páginas. La génesis del libro es la maternidad, comenzó a anotar en un diario de escritora las impresiones que iba teniendo en su primer embarazo del año 1992. Años más tarde decidió trabajar aquellos poemas literariamente y entre los gozos y los sufrimientos de la maternidad aconteció el atentado en 2002 de las Torres Gemelas en Nueva York. Ella también esperaba un segundo hijo. El poemario entrevera ambas experiencias, la de una madre que espera y la de una catástrofe que vive muy de cerca y se mueve entre imágenes de horror del mundo contemporáneo y el cuerpo de nuevo en su capacidad de nacer y morir, marcados por el ritmo cuyos sonidos aliterados extienden el verso hasta el versículo en una experiencia que vale la pena oír, es decir, leerla en voz alta.

Tanto ‘Morir es un arte’ (2010) como ‘Cuaderno músico’ (2015) cierran un proceso creativo que culmina en el largo poema ‘La edad ligera’ (2023). Se trata de otro experimento poético que recrea los años de juventud en Lima, cuando nació el movimiento Kloaka. El poema dura 147 días, y arranca el 30 de agosto de 1982 para terminar el 26 de enero de 1985, con la llegada a Lima de siete cadáveres de jóvenes periodistas asesinados en Uchuraccay (Ayacucho). Es impresionante cómo sin puntuación alguna la voz de la poeta modula aquellos días en un golpe de realidad. Lima era una ciudad sin salida y la grisura del ambiente se va enhebrando con los versos, las secuencias nombran nombres ficcionados y el clima de la ciudad: «147 días exactitos/ de la tenue primavera al sol que arde/ marchitos los pistilos los pétalos teñidos/ de sangre y miel en la trompeta de reggae». Las secuencias de la ciudad de Nueva York, las referencias a la enfermedad y las reflexiones sobre en qué lenguaje relatar esos momentos que se desgajan, como si quisiera con sus textos convertir en jirones el lenguaje como quiso hacer Paul Celan en Alemania.

La poesía de Mariela Dreyfus nos hace sentir el cuerpo de una mujer en sus transformaciones, en una verbalidad cuyo ritmo es como el fluir de la sangre, la muerte que nos moja a cuentagotas y lo invade todo. En ‘Gravedad’ encontramos también poemas sueltos en un recorrido por diversas búsquedas de formas y posibilidades, donde se cruzan la vida y la escritura.

‘Gravedad. Poesía reunida’

Autora: Mariela Dreyfus.

Editorial: Libros de la Resistencia. Madrid, 2025.