La humanización del yo vulnerable

‘Últimos poemas’ es el título con el que Manuela, la hija de Vicente Huidobro, agrupó y ordenó los poemas escritos por el poeta chileno durante los últimos años de su vida y que fueron impresos en 1948, unos meses después de su muerte. Algunos ya se habían publicado en revistas tanto de Santiago de Chile como de México y de Buenos Aires –‘Mandrágora’, ‘Multitud’, ‘Pro-Arte’, ‘Cuadernos americanos’ o ‘Sur’-, pero la mayoría habían permanecido inéditos. La editorial Visor publica ahora el libro con un esclarecedor prólogo del también chileno Óscar Hann. A pesar de no haber participado el autor en la organización del volumen, el conjunto tiene una gran unidad, pues la mayoría de los textos nacieron de unas circunstancias vitales similares y respondieron a unas motivaciones parecidas, propias de un período concreto de su vida: las cicatrices morales de la guerra mundial, la aflicción por la ocupación de Francia por los nazis, la desconfianza en unos valores que se desmoronaron, el amor a su hija o el dolor por la muerte de su madre.

De este modo, el creador de un «yo invulnerable» experimenta la fragilidad y la vulnerabilidad de quien sufre el tiempo que le ha tocado vivir y siente la necesidad de dejar su testimonio. Para ello renuncia a su tradicional discurso hímnico y apuesta por un tono confesional, acudiendo a un yo claramente autobiográfico, que focaliza su atención no tanto en su propia individualidad sino en los demás. De este modo, la palabra de Huidobro se abre a la otredad y se carga de una profunda y conmovedora humanidad.

El poema inicial, «El paso del retorno», escrito en 1945, marca el tono y la perspectiva de todo el conjunto: el testimonio de quien ha sobrevivido al infierno de la guerra y ha regresado transfigurado por dicha experiencia, con lo que el poeta que fundó el creacionismo para alejarse de la realidad y de la vida a través de la invención de otras realidades verbales, termina volviendo a la realidad y empapándose de vida.

‘Últimos poemas’

Autor: Vicente Huidobro.

Editorial: Visor. Madrid, 2024.