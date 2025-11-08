‘Cuerdas’, de Luisa Etxenike

‘Cuerdas’ entrelaza las vidas de tres figuras profundamente heridas: Jon, un joven donostiarra atrapado en un modelo de masculinidad que convierte su cuerpo «como una trampa»; Ángela, una prostituta de mediana edad confinada en una habitación que ha cegado para que «en la realidad desaparezca el fuera»; y Paulo, un lutier en Oporto que aún no logra desprenderse de los fantasmas de su gran historia de amor. Cuerdas llega en un momento en que la editorial Nocturna ha apostado por voces que combinan riesgo literario y sensibilidad social. Se nos presenta formalmente un libro de cuidado diseño –lejos de la homogenización-enmarcado en una línea editorial que valora la narrativa como más allá del entretenimiento.

Luisa Etxenike (San Sebastián, 1957) es una de las voces más singulares de la narrativa vasca contemporánea en lengua castellana. Novelista, cuentista y dramaturga, combina una prosa precisa con una sensibilidad social aguda. Su narrativa explora las zonas de fractura donde se cruzan la memoria, la violencia y la identidad. Cuerdas continúa esa indagación, pero desde un enfoque coral y más íntimo, dejando que las heridas personales hablen tanto como los grandes conflictos colectivos. La autora es profesora de escritura y se percibe que hay un dominio muy bien reglado en su creación.

En ‘Cuerdas’, Etxenike orquesta el relato como una partitura: tres voces distintas que, al unirse, generan una melodía compleja y emocionalmente vibrante. La metáfora central —las cuerdas— actúa como hilo conductor y como núcleo simbólico: une, sostiene, pero también se tensa hasta el dolor. Se apuesta por la economía expresiva: frases ajustadas, imágenes nítidas y diálogos cargados de silencios significativos. Cada personaje respira con voz propia, sin caer en clichés. A la lectura acompaña la carga simbólica que se despliega: la guitarra, el taller de lutier o la habitación cegada son escenarios con un enorme peso narrativo y emocional que no chirrían, sino que se integran de manera natural en el relato.

La gran virtud de Etxenike radica en abordar el dolor sin estetizarlo, transformándolo en un lugar desde el cual se puede reconstruir. La esperanza, lejos de ser un recurso edulcorante, se presenta como un hallazgo arduo, ganado a través del reconocimiento mutuo. No obstante la aprente sencillez y el ritmo pausado exigen atención activa, una propuesta personal de la autora que no resulta fácil, pero que provoca atractivo. Cuerdas es una obra madura y serena, de las que se producen desde la experiencia. Luisa Etxenike confirma su lugar como una narradora que sabe tensar las cuerdas, si se nos permite el juego literario. Una lectura que invita no sólo a seguir la historia, sino a escucharla como quien se sienta en un concierto íntimo: atento a cada nota, consciente de cada silencio y nota siguiente.

‘Cuerdas’

Autor: Luisa Etxenike.

Editorial: Nocturna Ediciones. 2025.