Puede que el título de un libro extraordinario, un poemario escrito a bocanadas de amor y niebla confunda a sus lectores. Sin embargo, su autor, Francisco Valera Lozano ha titulado así, ‘Chismes de cementerio’, su saco azul de versos memorables, con el cielo colgado en la mirada, arando el ocre espacio de la muerte con un felino punzón de humanidad: «Ensordecido por la eternidad/ ante la alta muralla del olvido,/ canta mi pecho todo su dolor/ llorando en los cipreses...». No hay lugar en este libro hondo como un pozo lleno de lunas a la desesperanza. El poeta dialoga con la muerte de una manera llana, sostenida por un vapor de melancolía que se torna lírica orfandad ante un paisaje esbelto de cipreses, con Trassierra escrita en sus entrañas.

Paco Valera Lozano vuela firme sobre el sonido de la palabra muerte con unos versos tiernos, firmes, hondos como serenos tallos de maíz. «Lo sé, sé que lloráis,/ mi corazón lo sabe,/ lloráis mucho para nutrir la tierra», dice el mágico poeta cordobés que en este libro hermoso, machadiano, pone una pica en Flandes regalándonos una poesía vigorosa y firme, tocada de una magia hecha de amor.