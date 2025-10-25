Partiendo de la concepción de la existencia como naufragio constante, pero también como oportunidad de reinvención y transformación a través de la palabra, Nilton Santiago (Lima, 1979) construye ‘Vocación de náufrago’, su séptimo libro de poesía, con el que ha obtenido el Premio de Poesía Juan Gil-Albert, dentro de los Premios Ciutat de València, apenas año y medio después de lograr el Premio Emilio Alarcos con ‘Miel para la boca del asno’ (Visor, 2023).

El poemario está articulado en cuatro secciones de diez poemas, excepto la última, formada tan solo por seis. En la primera, «Sed de equilibrista», aborda temas como la identidad, la creación literaria, la memoria, la injusticia, la soledad, la enfermedad del padre o los distintos yoes que conviven en el sujeto poético.

En «La madre del cordero», por su parte, la mirada del yo escudriña el alrededor, al hilo de sendos viajes a Cuba e Israel, para mostrar la desorientación, las pérdidas, la pobreza, el poder, el dolor a partir de la contemplación del sufrimiento del otro, la fragilidad de las democracias…

En cambio, el grueso de la tercera parte, que lleva por título la expresión bíblica «Por el ojo de la agua», se centra en la escritura, que es concebida como acto de resistencia y, al mismo tiempo, de salvación; en el lenguaje y en su poder transformador; pero también, a través de la ironía y el sarcasmo, en la pobreza, el poder, la soledad, la incomunicación e, incluso, en el desencanto amoroso materializado en el divorcio.

Los seis poemas de «El ciego que ve», finalmente, recogen las claves esenciales del conjunto. Partiendo de otra imagen bíblica, el poeta ahonda en la creación como misterio y revelación, en la función salvadora de la poesía, en la fragmentación del sujeto poético que, mediante la memoria y la escritura, deviene en múltiples náufragos interiores y en las pérdidas de las que nace la escritura.

A través de una palabra sencilla, de las imágenes sorprendentes y oníricas y del verso libre como base de un poema narrativo más o menos extenso, el poeta peruano afincado en Barcelona consigue convertir la cotidianidad en acontecimiento para, con un tono aparentemente desenfadado, reflexionar sobre la existencia y sobre la creación poética, conformando una especie de bitácora de un yo múltiple, aunque eminentemente urbano, dueño de un discurso heterogéneo, en el que se combinan armónicamente lo anecdótico, las referencias clásicas y la cultura pop, creando un atractivo discurso que dialoga con los desafíos y contradicciones de la posmodernidad.

‘Vocación de náufrago’.

Autor: Nilton Santiago.

Editorial: Visor. Madrid, 2025.