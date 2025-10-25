Las novelas de anticipación o de ciencia ficción constituyen un género narrativo que ha tenido un enorme desarrollo (acompañado del correspondiente éxito comercial) a partir de la segunda mitad del siglo XX. Con la excepción de alguna utopía, suelen ser obras que nos presentan un mundo distópico, dominado por el caos y la destrucción, causados por la avaricia, la ambición y la sinrazón humanas. Según las modas y las preocupaciones de cada época, se suceden hecatombes nucleares que conducen a escenarios apocalípticos, sociedades dominadas por robots que han aniquilado a nuestra especie, invasiones alienígenas cuya misión es conquistar la Tierra o computadoras que, después de un proceso de aprendizaje, son capaces de pensar por sí mismas y deciden que los humanos no somos buenos compañeros de viaje. Precisamente, ‘U.N.I.’, la ópera prima del escritor murciano Antonio García Bermúdez (Garber), ganadora del XVII Premio Tristana de novela fantástica, aborda los peligros de la Inteligencia Artificial y lo hace en forma de un entretenido ‘thriller’, protagonizado por Daniel, un muchacho apasionado por los videojuegos, que entra en contacto con Uni, una jugadora creada por IA. Con el fin de salvarla, se embarca, en compañía de su amiga Elena, en una peligrosa aventura que sigue, punto por punto, los tópicos del género fantástico y que no defraudará a los amantes del mismo.

‘U.N.I.’.

Autor: Antonio Garber.

Editorial: Menoscuarto. Palencia, 2025.