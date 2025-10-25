Homoviator

En un momento histórico en que todo transcurre de manera desatinada y frenética, cualquier forma de catarsis nos parece una descorazonadora aporía. Pararse a reflexionar, a sentir la vida como una pasión fértil, ese instante eterno que puede quebrarse en otro instante, se acerca más a la irrealidad que al deseo. Nos advertían los clásicos acerca de la condición humana como una vía acuciada por el desafuero y la incertidumbre, un sendero tachonado de trances y frustraciones, la eterna lid del ser humano contra su visceral egoísmo. La visión del viajero, que busca asubio en Rafael Arcángel, refleja ese anhelo irreducible de encontrar respuesta a nuestros interrogantes y mudar nuestras limitaciones en promesas de fecundidad. Pero tal vez no seamos suficientemente valerosos para enfrentarnos a las adversidades y necesitemos del auxilio de nuestros semejantes, su comprensión y su palabra alentadora, ese aliento más espiritual que matérico, más lustral que telúrico, más íntimo que gregario, al que solo accedemos cuando aspiramos a la trascendencia, cuando somos capaces de traspasar la trasparencia para sabernos luminosos en la densa oscuridad.