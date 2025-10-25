Un grito de libertad contra el trumpismo

Al abrir la última novela de Luis Artigue (León, 1974) resulta inevitable recordar la sentencia de Aleksandr Solzhenitsyn: «la libertad interna y mental no puede ser reprimida». El escritor ruso lo sabía por experiencia propia, tras sufrir el yugo del totalitarismo soviético. Y mientras en tantas partes del mundo la crítica literaria aún se paga con cárcel -o con la vida-, en Occidente los autores gozan del privilegio de poder escribir lo que quieran. Un privilegio que algunos desprecian, pero que Artigue aprovecha para cargar con ironía y ferocidad contra el corazón mismo del sistema.

Porque ‘Trumpsilvania’ no es solo una sátira, sino una estocada directa a la complacencia política y cultural. El escritor leonés toma a los célebres personajes de Bram Stoker y los arroja a una América vampirizada por Trump y sus secuaces. La farsa política se convierte en espectáculo literario, pero también en una advertencia incómoda. Artigue no se limita a parodiar al presidente: lo retrata como síntoma de una sociedad que tolera el abuso y glorifica la codicia. El resultado es un relato de imaginación desbordante que obliga a reír, sí, pero también a mirarse en un espejo deformado que refleja verdades demasiado reales.

La fuerza de la novela reside en una prosa afilada, elegante y cruelmente irónica. En sus páginas desfilan feministas endemoniadas, vampiros trumpistas, liberales de escaparate y héroes de opereta. Personajes caricaturescos, sí, pero inquietantemente verosímiles. Es un ejercicio de libertad creativa que toma prestado el andamiaje de la literatura pulp, para después demolerlo y superarlo con inteligencia corrosiva. El mito de Drácula vuelve a resurgir aquí como nunca: ya no es solo el monstruo de Stoker, sino la máscara de un poder que se alimenta de la sangre social.

La clave de ‘Trumpsilvania’ está en su diagnóstico brutal: el Estado liberal como gran vampiro que succiona a la clase media. Artigue no se esconde y emplea palabras como «codicia», «ambición» o «nepotismo» con la claridad de quien señala un crimen. Es una visión incómoda, porque señala que la democracia liberal, tan orgullosa de su tolerancia, lleva en su interior los mismos mecanismos de expolio que denuncia. Y ahí está lo perturbador: que la crítica de Artigue no proviene de un panfleto, sino de una novela que se permite decir lo que muchos callan.

Europa, mientras tanto, sigue cultivando su viejo antiamericanismo, alimentado por los enemigos de la democracia y denunciado ya por Jean-François Revel en La obsesión antiamericana. Pero Artigue va más allá: su crítica no es un tópico antiyanqui, sino una advertencia global. Lo que él retrata en clave norteamericana es también lo que ocurre aquí, en nuestras democracias que se autocomplacen mientras vampirizan a sus propios ciudadanos.

‘Trumpsilvania’ no es una novela cómoda, ni falta que hace. Es provocadora, corrosiva y audaz. Y en un tiempo en que abundan las ficciones inofensivas y los autores domesticados, Artigue firma un libro que se atreve a morder. Una obra que incomoda y divierte a la vez, y que hace de la literatura lo que siempre debería ser: un acto de libertad insobornable.

‘Trumpsilvania’.

Autor: Luis Arigue .

Editorial: Eolas Ediciones. León, 2025.