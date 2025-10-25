No debe resultar nada fácil hacer una selección sobre una obra tan dispersa (más de una decena de libros publicados) como la de Martín Portales. Una dispersión que requería ya algún tipo de ‘agrupamiento’ en torno a un eje que nos facilitara una visión más profunda sobre esta trayectoria. Y Vicente Haya -estudioso especialista del haiku y muy conocedor de la obra de Portales- se ha atrevido con tal misión, eso sí, haciendo una selección muy personal y acorde con la línea de pensamiento de dicho autor, solo centrándose en algunos de los libros de Portales, no en la totalidad de su obra.

El resultado es este itinerario que nos va llevando desde esa declaración de intenciones inicial como es una poética compuesta de unos cuantos poemas, en los que ya se aprecia el posicionamiento de la voz como una conciencia poética que apela a una sabiduría vital. La razón da órdenes a la vida, esa es la teoría cotidiana que nos domina, pero el planteamiento aquí es todo lo contrario. La realidad te va rozando, lo sensorial y lo intuitivo pudieran representar un eje de operaciones sobre el que moverse, hay pues una manifiesta experiencia de la conciencia que nos va adentrando en unas profundidades pero de forma natural y reflexiva: «Protege la oscuridad: / toda luz / no es más que tránsito». Estamos de paso, es una sensación de nuestra fugacidad -que se mantiene con una cadencia propia durante todo este trayecto- y ello nos conduce a una continua reflexión de cómo pasan las cosas, los pensamientos, capacidad de decir o nombrar desde la racionalidad en busca del conocimiento y a través de la escritura.

La escritura viene del conocimiento, lo adelgaza hasta lo mínimo, lo sencillo, como la última palabra. Entonces se muestra una elección de la poesía como la única con capacidad de llevarnos de la racionalidad –el mundo se rige bajo esta premisa- hacia una experiencia más desnuda y desconocida. Esa elección del ‘camino hacia la nada’ que desde el título ya se anuncia nos trae poemas que se alejan del saber reglado, que van hacia el desconcierto o la extrañeza, hacia la existencia como una serie de preguntas sin necesarias respuestas. La oscuridad muestra su propia luz, revalorizando todo lo que -aparentemente-, no tiene mucho ‘valor’, poniendo sobe estos poemas la lupa, para invitar a la reflexión.

Haya va mostrando un buen número de poemas de las obras que para la ocasión ha seleccionado, que no son todas ni siguen un orden cronológico, necesariamente, pero que rescata para la memoria libros de Portales tan significativos como ‘Intacta la alegría’, ‘Última alambrada’, ‘Cuadernos de la pobreza’, ‘Patio interior’, etc. o menos conocidos como ‘Treinta pájaros’, ‘Dentro de Shekaspeare’, etc, e incluso alguna obra compartida de haikus. Todo ello nos permite adentrarnos en dichas obras con cierto conocimiento y profundidad, pero manteniendo un desarrollo con soltura y evolucionando hacia un final acertado, en un tránsito continuo hacia el silencio, más allá del poema, como toda la obra que uno halla contenida en este máxima, y en otras que he ido señalando. Un libro este para disfrutar y reflexionar en torno a la obra y evolución de Martín Portales, para dejarse llevar por esta perspectiva singular.

‘La nada’.

Autor: José Manuel Martín Portales.

Editorial: Mandala Ediciones. Madrid, 2024.