Con ‘Caledonian Road’, ambiciosa y sofisticada, Andrew O’Hagan (Glasgow, 1968) entrega un fresco coral de la Gran Bretaña ‘postbrexit’, una sátira social que no deja respiro al lector y donde todo, desde el arte hasta la aristocracia, desde las criptomonedas hasta los refugiados, se muestra contaminado por la codicia, el cinismo y el interés.

El protagonista, Campbell Flynn, es un historiador del arte de biografía compleja como el mundo en el que se mueve -de clase obrera, marido de aristócrata, estrella en ‘podcasts’ y otros escaparates intelectuales- representa esa síntesis fallida entre mérito y privilegio. Acosado por las deudas y no pocas inseguridades, empieza a redactar un libro de autoayuda para hombres desorientados, mientras su vida se desmorona con ritmo de tragedia griega y melodrama contemporáneo. Hasta ahora todo lo que había escrito era de gran altura, pero en ese momento solamente busca dinero. En su entorno orbitan un empresario inmoral, un hijo convertido en celebridad vacía, y, sobre todo, Milo, joven discípulo que cuestionará su mundo.

Más allá de la trama, lo que deslumbra es la escritura. Maneja el discurso narrativo con inteligencia y brío: la novela salta de lo íntimo a lo estructural sin perder profundidad, funde crónica política con introspección psicológica, denuncia con ternura, sarcasmo con compasión. El autor, lejos de caer en el nihilismo anulador, cultiva una forma de esperanza áspera: la que nace del reconocimiento de la dificultad de entender la vida.

‘Caledonian Road’.

Autor: Andrew O’Hagan .

Editorial: Libros del Asteroide. Barcelona, 2025.