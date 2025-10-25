‘50 Mediterráneos’, de Jiménez Álvarez

Rafael Jiménez Álvarez ha reunido en un libro misceláneas de textos literarios que dan cuenta de lo que grandes autores han expresado sobre nuestra cultura y sobre nuestras tradiciones en torno a nuestro mar Mediterráneo. Estamos ante un libro artesanal, bellísimo, editado por Ediciones Depapel, y cuyo prólogo está hecho por Alberto Monterroso. Su primer libro, ‘Las flores de Proust’ fue también una recopilación de textos ilustrados con fotografías sobre flores mencionadas en la gran obra proustiana.

Por este hermoso texto que exponemos desfilan figuras de las letras como Albert Camus, Lawrence de Arabia, Fernando Sánchez Dragó, Antonio Escohotado, Henry Miller o James Joyce, entre otros. Y a través de ellos conocemos aspectos relacionados con una forma de ser y de sentir lo mediterráneo, esa cultura variadísima y enriquecedora que es la civilización de los pueblos que rodean a este inmenso mar. Uno descubre aquí que la cultura mediterránea es infinita, poderosa y enormemente atractiva.

Jiménez Álvarez nos conecta con la historia a través de autores como Jenofonte, Fernando Penco, Los Rabadíes, F. Braudel o Arturo Pérez Reverte. De igual manera ocurre en el capítulo de las «Geografías», donde la cita es con lugares emblemáticos que han quedado grabados en el subconsciente colectivo de los pueblos: Peloponeso, Monte Ida, Río Meandro, el sendero GR-7: de Tarifa al Omphalos, Croacia o Túnez, y que nos viene ofrecido de la mano de autores como María José Solano, Josep Pla o Rafael Chirbes. Hay una incursión interesante en los pueblos fenicios y armenios para darnos una pincelada esencial sobre ellos. Y también se detiene en ciudades como Aleppo, Alejandría, Almería o Nápoles a través de lo que dijeron L. Durrell, Jerónimo Münzer o Vicente Blasco Ibáñez. Y, por supuesto, no podía faltar la poesía o las canciones dedicadas al mar: Espronceda, Serrat, Cavafis, Battiatto o el grupo Los Rebeldes.

Estamos ante un libro difícil de clasificar, pero que ocurre en ese estadio de los viajes, la literatura, el arte, la cultura; y que une a una variadísima cantidad de pueblos cuyo patio es el mismo mar, y los entronca con un pasado, un presente y un futuro en común. La literatura suele sorprendernos a veces con ideas que renuevan nuestra manera de ver un libro. Y eso es lo que ocurre con 50 Mediterráneos, que nos conecta con esa diversidad de temas, de emociones, de vivencia lectora, de matices acerca de los distintos asuntos que se tratan y que nos conducen al conocimiento y a saber que, en el caso de esta obra, el mar Mediterráneo es una fuente inagotable de inspiración y de disfrute para todo aquel que se acerque a sus páginas.

‘50 Mediterráneos’.

Autor: Rafael Jiménez Álvarez.

Edita: Ediciones Deapel . Córdoba, 2025.