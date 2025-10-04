Versos hispano-marroquíes

Tras la vuelta de vacaciones nos encontramos con el libro ‘Matria’, colección de poesía femenina española y marroquí que lleva a cabo la Asociación de Amistad Andaluza Marroquí –Foro Ibn Rushd- y la Fundación Balearia. En ella participan dieciséis poetas (Raquel Lanseros, Khaidja Arouhal, Juana Castro, Aimal El Akhdar, María Rosal, Touria Majdouline, Yolanda Castaño, Dalila Fakhri, Alicia Aza, Sihan Bouhlal, Rosa Romojaro, Malika El Assimi, Ángels Gregori, Aicha Bassry, Fadma Farras y Tere Irastortza Garmendia), una traductora (Salma Moutaaouakkil) y catorce artistas (Patricia Boned, Doralice Souza, Almudena Pérez, Itaf Benjelloun, Najoua El Hitmi, Ahlam Lenseffer, Mounat Charrat, Mariia Zhurykova, Amina Rmiki, Saoussan Melehi, Amelia Pisaca, Carmen Lloret, Nina Llorens y Guiomar Martin).

Por el número de participantes y por la calidad de las mismas se trata de un gran proyecto que ha llevado a cabo esta asociación, pero cuya ‘alma mater’ es el poeta y crítico literario José Sarria, que desde el principio estuvo al frente del mismo y ha llevado a cabo una enorme labor de acercamiento de sensibilidades literarias y artísticas, así como la necesidad del mutuo conocimiento, y qué mejor camino que la traducción de estos versos al árabe, y en algunos casos su reproducción en lenguas originarias: amazigh, dariya, francés, gallego, vasco y catalán. Sus ciento treinta páginas nos llevan por un recorrido visual de calidad y también sentimental, por esa matria simbólica del título con el que se quieren establecer puentes y vías de comunicación entre culturas, en una época en que hay un sector social que busca el enfrentamiento y la negación del «otro», de su forma de pensar, de sentir o de estar en el mundo.

Humanismo solidario

Por tanto, no es ya una simple antología lírica y estética. No. Hay un fondo ético, moral, de cooperación entre culturas, de solidaridad y de humanismo profundo. El humanismo solidario que tantos reivindicamos desde hace muchos años. Los pueblos avanzan cuando hay mestizaje y las ideas de unos alimentan a otros y viceversa. ¿Qué hubiera sido de la cultura europea sin el trasvase cultural que trajeron los árabes de la cultura autóctona y de la cultura de la India, China… en la Europa de la Edad Media y el Renacimiento? Si la sociedad fue avanzando en los siglos venideros fue debido a ello. En uno de los textos iniciales, José Sarria dice que el objetivo de esta obra es rescatar voces silenciadas que la historia oficial ha relegado a la periferia, las lenguas minorizadas, los ecos antiguos de los pueblos y el rumor de las voces femeninas, «protagonistas ausentes de una memoria que las ha condenado a la invisibilidad y el anonimato (…) Defenderlas no es solo un ejercicio de preservación patrimonial, sino compromiso con la diversidad y el derecho de expresión de los pueblos». En ese mismo sentido, García Montero dice que «la poesía, al igual que las compañías navieras, se dedica a salvar distancias, a unir lo que está separado». Y Ricard Pérez Ivars, el presidente de Balearia, avala una idea que compartimos totalmente: «La cultura como un legado que debe inspirarnos a navegar hacia un futuro de igualdad».

Y es que el proyecto originario (este libro es el colofón) consistió en una serie de cuadernos poéticos dedicados a cada una de estas poetas y artistas que se distribuían por parte de Balearia en sus barcos que hacen la travesía con África y también en algunos centros escolares. Después ha habido recitales en diversos institutos Cervantes de Marruecos que le han dado ese punto de encuentro.

Este libro lleva también otras reflexiones iniciales de Abdelkader Chaui, Lorenzo Capellán del Toro, Fanny Rubio, y Karima Benyaich, embajadora de Marruecos en España, que afirma que este es «el camino para resolver conflictos y superar malentendidos», y también «una oportunidad para aprender unos de otros (…) fomentando así una convivencia más respetuosa y enriquecedora». La temática sobre la que pivotan los poetas es el mar en sus múltiples perspectivas y temáticas teniendo siempre como elemento axiológico la apertura al conocimiento del otro, a nuevas sensibilidades y culturas, así como formas diferentes de entender el mundo desde ese mar que nos une; como una mirada (Lanseros), como un sueño (Arouhal), el encuentro (Castro), herida y música (Akhdar ), herida, luz y memoria (Rosal), ausencia (Majdouline), el viaje literario y las canciones (Castaño), la alegría y los besos (Fakri), la unidad de la patrias y el drama de la inmigración (Aza), la búsqueda de la patria (Bouhlal), lo simbólico trascendente del mar y la apertura al mundo (Romojaro), el ser ante el mundo y el sentido de sentirse forastero (El Assimi), el problema del naufragio personal y estar ahí (Gregori), el encuentro y la conciencia del amor (Bassry), el florecimiento de la mujer y la ruptura del paternalismo (Farras). Un libro para sentir formas de ser y también para ser de otro modo. Para contemplarnos desde múltiples perspectivas y encuentros.

‘Matria’.

Autores: Varios.

Editorial: Fundació Balearia y Foro Ibn Rushd. Granada, 2023.