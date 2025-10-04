La intelectualidad del siglo XIX, humanistas burgueses, utopistas e ideólogos heterodoxos se empeñaron en abrir puertas al progreso mediante una tradición reactualizada de futuro. Fue un siglo salvaje del pensamiento filosófico, moral y social, además de político. Que dio paso a un siglo XX atroz que supuso el fin del humanismo burgués y a sus convenciones, en una época sometida a la violencia ideológica y real por la que deambulaban los vagabundos de la política.

Este es el punto de partida del investigador en Historia de las Ideas Políticas, Luis Gonzalo Díez, autor de ‘Anatomía de un intelectual reaccionario’ (2007), ‘El liberalismo escéptico’ (2016) y ‘Fragmentos de democracia’ (2020) que ahora publica en Galaxia Gutenberg ‘Los vagabundos de la política’, que lleva como subtítulo: ‘De la heterodoxia intelectual del siglo XlX a la ortodoxia ideológica del siglo XX’ (2025).

Gonzalo Díez quiere dejar constancia del contraste filosófico-ideológico entre ambos siglos. Apurar las diferencias entre ambos es una apuesta «muy personal», una interpretación de la ‘Historia de las Ideas’ cuando ambos siglos han quedado atrás vistos desde nuestro siglo. Su hipótesis/tesis es que el triunfo del totalitarismo del nazismo y del leninismo en el siglo XX tuvo lugar por la reducción de la cultura burguesa a la condición de pelele, por el falseamiento del humanismo burgués. A lo que denomina como «heroísmo de la razón» que en el siglo XX encarnan pensadores como Weber y Kelsen en contraposición a Lenin y Carl Schmitt.

Este ensayo trata, y lo consigue con creces, de reparar la visión injusta que nos hemos formado del siglo XIX, desde una perspectiva posterior que le dio la espalda a todo lo conquistado con anterioridad, por lo que, en consecuencia, la cultura burguesa del XIX no debe ser silenciada.

Es este un viaje intelectual del revolucionario y heterodoxo XIX al ortodoxo e ideológico XX que desemboca en lo que denomina una nueva época histórica del «momento decimonónico» que estaríamos viviendo ahora de espíritu desprejuiciado e indagador más allá del etiquetado político. En este ensayo, Gonzalo Díez opone el humanismo burgués a los vagabundos de la política, de los que miran de frente al abismo a los que hacen piruetas al borde.

Heterodoxo del siglo XIX

A través de figuras en la parte inicial como J. Stuart Mill, el autor de ‘Sobre la Libertad’, al patriota, demócrata y republicano G. Mazzini, para continuar con el escocés Carlyle, el racista conde de Gobineau y su amigo A. de Tocqueville. Para continuar en una segunda parte con J. Roth, a través de su célebre novela ‘La tela de araña’, H.Heller, Herder, Meinecke, Mann, Hayek, Mannheim y Marcuse en una larga y exhaustiva pléyade de pensadores diversos y opuestos.

De Mill, destaca su búsqueda de una «tolerancia filosófica» como medio de mejora de la comunicación política que tenía enfrente el conservadurismo de su admirado Coleridge.l

Del luchador por la liberación nacional de los pueblos G. Mazzini( 1805-1872) de inclinaciones republicanas contra los comunistas. Propugna una «democracia del deber» contra la libertad comercial que engendra la explotación del débil por el fuerte. Defensor de los hombres comunes contra los reyes y aristócratas, de sentimientos de amor y amistad entre la ciudadanía. Un visionario de la democracia como utopía en una sociedad de moral exigente que contribuya a la mejora de la vida material de la personas, más allá del hedonismo y del individualismo. Por otra parte, en sus antípodas Gobineau (+1882) autor de ‘Ensayo sobre la desigualdad entre las razas’ que odiaba a la democracia y a su aliado armado, la Revolución. Para el que la civilización sería incomunicable, como Francia en Argelia o Gran Bretaña en India. Para Tocqueville, todo racismo es rechazable, porque resulta ajeno al espíritu del cristianismo. El socialista utópico positivista Saint Simon propone la abolición de la política en beneficio de lo social.

Por último Nietszche (+1900) con la ‘Gran política’ pone el contador de la Historia a cero que encarnaría a lo Furet una ocasión histórica para el renacer de nuevo la pasión revolucionaria. Terminó cuestionando la arquitectura intelectual de toda una época.

Ortodoxo del siglo XX

El mundo histórico del siglo pasado empezó en 1918, una época violenta y desquiciada que está presente en la novela ‘La tela de araña’, de Joseh Roth (1929), que refleja la Europa negra de Th. Lohse inmerso en delirios de grandeza y de odio hacia judíos y socialistas, cuyos herederos deberían ser expulsados de la vida democrática. Junto a un Carl Schmitt (+1985), de ideas antiliberales que quiere destruir la seguridad en las leyes y sustituirla por la guerra como Junger. Por el contrario, Thomas Man en sus ’Consideraciones de un apolítico’ defiende una democracia que viene desde arriba y capta la singularidad de Alemania sobre el resto de países europeos. El historiador alemán F. Meinecke (1954) en su ‘Homo faber’ leyó el siglo XX a partir de los frágiles equilibrios establecidos por la ética política del humanismo burgués intelectual y heterodoxo.

‘Los vagabundos de la política’.

Autor: Luis Gonzálo Díez.

Editorial: Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2025.