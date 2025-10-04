El universo azul de Antonio Hernández

José Luis Esparcia y Antonio Fraidías coordinan la publicación de un emotivo, justo y bello reconocimiento a la figura poética y humana de Antonio Hernández Ramírez (1943-2024), poeta, novelista, ensayista y crítico literario, a cargo de varios autores y admiradores suyos.

Su poesía se nutre de la cotidianidad y la belleza que nace para disfrute de todos los lectores en una universalidad cercana, generosa y diáfana.

Diferentes escritores y amigos dejan constancia de la inmensa calidad humana y poética de este admirado y querido poeta. Imbuido de la luz del sur, cuya voz lírica se detiene en el disfrute de las flores y de los pájaros, en el acontecer de lo sencillo, en el fugaz instante de esa dicha que ya es ayer. Alegría, luz, belleza, melancolía e ironía irrigan los versos de un autor evocador de la inocencia como origen y fuente única de verdad y goce. Y para que la memoria de Antonio Hernández no quede en el limbo del olvido, como ha sucedido en tantas otras ocasiones, diferentes escritores y amigos se entregan a honrar la obra de un autor de mirada azul, como el mar de su Cádiz natal. Galardonado con diferentes premios entre los que se encuentran el Adonáis, Jorge Guillén, Gil de Biedma, el Nacional de la Crítica, el Rafael Alberti, el Miguel Hernández entre otros, con este último lo asocian en hermandad acogedora e inspiradora al arte de la poética del gran vate de Orihuela. Esta huella queda plasmada en obras como ‘Con tres heridas yo’ (1982) y ‘Habitación en Arcos’» (1997). Mientras, en ‘Nueva York después de muerto’ (2014), observan, asimismo, la emocionada comunión de tres voces poéticas; la de Lorca, Luis Rosales y la propia de Antonio Hernández. En todos ellos el «Yo» del poeta arcense empatiza con el dolor de los más débiles prestándoles atención y presencia. Y esa misma generosa entrega a los demás le es devuelta, en el presente, por los numerosos amigos y admiradores de su persona y obra. Alfonso Guerra, José Luis Esparcia, Manuel Francisco Reina, Luis García Gil, Juan José Téllez, Ortiz de Landaluce, Pepa Caro, Alejandro Luque, José Pulido Navas, Villalpando Chanivet, Morales Lomas, Josefa Parra, Carmen Guaita, Jesús Orea, José M. Muñoz Quirós, María Jesús Ortega, Guillermo Fernández Rojano e Ildefonso Fernández Asurmendi se unen y rinden un emocionado homenaje de rotunda y acogedora gratitud a la dulce y profunda marca poética de un autor andaluz en la estrecha conjunción de la tierra y el mar.

«No digas cielo, di luna/ No digas metal, sí oro/ Di ola, no digas mar./ Di árbol, no digas bosque. /Di persona, nunca gente. / No digas mundo, sí España, / si no España, Andalucía, /más que Andalucía, Cádiz, / y dentro, muy dentro, Arcos» (pág. 157).

‘Antonio Hernández y su universo’.

Autores: José Luis Esparcia y Antonio Fraidías.

Editorial: Utopía.