Un soñador llamado Dostoievski

¿Podemos enfrentarnos al mundo con la experiencia exclusiva de la lectura? Sí, cuando nos sirve de ayuda para reinterpretar conceptos: el amor, la rabia, el miedo, la soledad o la manera en que se perciben estas situaciones en la vida. La escritura de Fiódor Dostoievski resulta atractiva y singular, capaz de introducir al protagonista sutilmente en sus textos, y convertirse en un personaje profundo e introspectivo, alguien que dialoga consigo mismo porque la vida para él no pasa en silencio, y experimenta profundas reflexiones en torno a cuanto ocurre a su alrededor.

Para contar esta historia breve diremos que en la Rusia de latitudes altas ocurre un fenómeno natural durante el solsticio de verano, caso de San Petersburgo, de puestas de sol tardías y amaneceres tempranos; la oscuridad nunca es completa. Este fenómeno se conoce popularmente como «noches blancas», a las cuales Dostoievski hace alusión en sus obras, y titula así una de sus primeras novelas, ‘Noches blancas’ (1848), y repite en ‘El Idiota’ (1866). El narrador ruso muestra un instante fugaz, en el cual el protagonista a lo largo de estas noches cree haber encontrado por fin el alivio tan esperado a su soledad, pero en la última noche todo se convierte en un triste amanecer cuando culmina su ilusión.

La historia

El argumento de ‘Noches blancas’ es simple: un joven solitario e introvertido narra cómo conoce de forma accidental a una muchacha durante una «noche blanca». Tras el encuentro, la pareja se citará durante las cuatro noches siguientes en las que la chica, Nástenka, relatará su triste historia, y en las que harán acto de presencia, sutil y de manera envolvente, las grandes pasiones que mueven al ser humano: el amor, la ilusión, la esperanza, el desamor, el desengaño.

La crítica ha manifestado que Dostoievski es el primer soñador de la literatura universal, aunque con el paso del tiempo, solo él ha conseguido soñar diferente, y ocupa ese lugar privilegiado en el cosmos de los soñadores, influenciado por Gógol y Turguéniev, aunque transformara su propia quimera porque supo que ellos exploraban nuevas formas de expresión literaria en respuesta a los diversos movimientos románticos europeos que ya languidecían, y tradujo el suyo en un sueño trágico pero repleto de esperanza. Un sueño ya derrotado de antemano, porque soñar, en el mundo real o en el imaginado, es arriesgado; casi nunca sucede lo soñado, y resulta doloroso, incluso en literatura. Y ‘Noches blancas’, una fugaz historia, entre el relato y la novela corta, es uno de los textos que mejor describen ese dolor literario, esa descomposición de los sueños y del propio soñador.

Dostoievski transforma a su personaje en un hombre que inspira tristeza, desvalido y timorato, que rehúye de su realidad y se esconde de la misma, alejándose de un turbio pasado de sufrimiento, y su única redención posible fuera la soledad; convertido en un misántropo y un soñador que espera a que sus sueños no le dañen; en esto se traduce el intimismo de Dostoievski, y en ese sentido deben leerse muchas de las páginas de ‘Noches blancas’, una trama recreada con rapidez, en cuatro noches y un epílogo final, con San Petesburgo como escenario de nostalgia cuando el soñador camina y reflexiona (son válidas sus indagaciones sobre el alma humana); y se inicia el retrato psicológico en la literatura para encontrar de repente a Nástenka, otro ser indefenso pues llora en soledad, y con quien el protagonista inicia una amistad que se transforma en un amor sincero por su parte, pero idealizado, y necesario para reemplazar a otro amor ausente por parte de ella, aunque el amor entre ambos nunca llegará a consumarse. Aún así se vislumbra en el final una cierta esperanza, ausente de tragedia, como si retener un recuerdo fuera el motivo suficiente para la supervivencia de un hombre que ha renunciado a sus semejantes. Es como la historia de un sueño, dostoiesvkiano, o de sus inicios oníricos, cuando todavía gran parte de su obra transitaba en un lugar desconocido, en ese mundo que no se ve ni se siente y que ya caminaba junto al autor, susurrándole ideas, tramas, sentimientos y más sueños para que en el instante oportuno nacieran a la vida literaria, ‘Los hermanos Karamazov’ (1880), o ‘Crimen y Castigo’ (1886), obras mayores ya que ‘Noches Blancas’ es un relato que vaga en el recuerdo del lector porque la tristeza de sus páginas consigue aquello que Dostoievski quiso, que alguien pueda creer en el sufrimiento humano como redención para el alma.

‘Noches blancas’’.

Autor: Fiódor Dostoievski (Traducción de Juan Luis Abollado).

Editorial: Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2025