La revelación de la memoria

«Escribo porque nunca fue más bello el engaño», escribe el autor en esa poética inicial–declaración diáfana de intenciones, escritura, vida…- que abre esta selección de José Cereijo. Desde 1976 hasta 2022 es el trayecto que se cubre de la escritura de Lostalé en este ejemplar. Y aunque vida y escritura siempre parecen ir imbricadas en su camino, conviene no perder de vista ese ‘personaje’, ese yo que está en los poemas, que va construyendo su propio universo con su particular respiración, sabiendo acometer ese ‘bello engaño’ que supone la edificación de este mundo. Es en los primeros libros donde encontramos rasgos más autobiográficos de ese yo, no establece una cierta separación o al menos no es tan diáfana. Pero se va produciendo una evolución, un cambio con el paso de los libros, sobre todo desde ‘Tormenta transparente‘ (2010), va fluyendo ese otro yo que pide su propio protagonismo, su búsqueda de lo esencial como parte sustancial del trayecto. Un ir despojándose de lo que sobra, también en el lenguaje, de acompasar el trayecto con el equipaje y con el ritmo, con la secuencia de acciones y pensamientos que generan un espacio propio a través, casi siempre, de esa indagación de lo íntimo, que todo lo que se observa o nombra acaba por envolver.

Esa otra vida dentro de la escritura en la que lo reflexivo predomina sobre lo confesional, sin una búsqueda de la recreación en lo personal de la voz, sino en un proceso más profundo de lo que el género humano puede mostrar.

No siempre personaliza, no conviene dejarse llevar por esa apariencia, sino que universaliza las emociones y sentimientos que se producen, como resultado del contacto humano y del deseo imaginativo.

Lostalé sabe manejar elementos volátiles, pero sugerentes, como memoria, luz, olvido, nubes, etc. Pero también apuesta por lo concreto, por lo corporal, lo táctil, con sustantivos como cuerpo, abrazo, piel, labios, etc, cuya fuerza equilibra ese juego con lo no concreto. En ese terreno Lostalé se desenvuelve –desde hace tiempo- con acertada soltura entre ambos campos, apuntando siempre hacia lo misterioso, no desvelando en exceso, dejando –como la poesía exige- un hueco para la sugerencia.

Esa búsqueda de la plenitud, de una purificación continua en la que la existencia viene marcada por lo emocional y lo sensorial, se convierte en una columna consistente que vertebra la obra de este autor y que se afianza aún más en las últimas entregas.

De alguna manera se corona con los poemas de ‘Ascensión’ (2022), que culmina la maduración de esta voz en una línea progresiva hacia esa elevación espiritual en la que lo diáfano toca los temas que competen al ser humano en su esencia, lejos de lo material o insignificante, hacia la desnudez que acerca a la belleza desde la plena conciencia, con la luz permanente de la memoria abriendo su propio espacio, en una revelación del sentido vital de los días.

‘Revelación’ (Antología).

Autor: Javier Lostalé.

Editorial: Bartleby. Madrid, 2025.